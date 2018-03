A lume di candela per amore della Terra

PETACCIATO. Città, paesi, Associazioni in tutto il mondo, hanno spento le luci per un’ora.

Tanti lampioni di tutto il mondo che si sono spenti, tutte alle 20,30 per un’ora, in ogni città.

Le Associazioni Pianeta Genitori di Venarotta, Comitato art. 21, Ambiente Basso Molise e l’Altr@Guglionesi, in contemporanea, si sono messe in contatto e hanno dato insieme un segnale d’amore verso l’ ambiente, coinvolgendo tutte le attività del paese e tutti i Cittadini, accendendo centinaia di candele.

Tutti hanno partecipato a questo evento mondiale, in difesa del pianeta.

Ringraziamo l'Amministrazione comunale di Petacciato, di Guglionesi, di Venarotta che, come le altre amministrazioni, hanno accolto l'iniziativa e per averci concesso il patrocinio.

I lampioni del Viale Pietravalle, la Villa comunale di Guglionesi, le scuole di Venarotta, come quelle delle altre piazze, si sono spente per un’ora, dando così un segnale di rispetto per l’ambiente in armonia col mondo intero.

I soci del Comitato Art. 21, Ambiente Basso Molise, l’@altra Guglionesi e Pianeta Genitori si sono riuniti, insieme a tanti Cittadini, per vedere il buio illuminato di speranza: la speranza di un mondo libero e migliore.

Sabato 24 marzo i Cittadini e tante Associazioni si sono riuniti in un incontro al buio, a lume di candela, cercando il contatto tra loro e Madre Terra: almeno per un’ora.