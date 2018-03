LARINO. I “vetri colorati” di Facebook.

La prima impressione ricavata nel leggere gli interventi partoriti su ‘Face book’ è che ci si può divertire e “frequentare”, sempre che ci si limiti alla ‘laevitas’ di un “gioco” epidermico ed a condizione di superare certi curiosi comportamenti. Ti sei lasciato con l’amico cinque minuti prima, poi ritorni a casa, te ne vai sul “Libro delle facce” e gli chiedi formalmente di esserti ‘amico’. Ma non lo conoscevi già? Ci vai persino a cena insieme? A mente sgombra, ed a ‘p. c.’ spento, viene da chiedersi cosa potrebbe pensare un alieno degli argomenti (bene spesso dai contenuti sicuramente oziosi) proposti da ciascuno. Per esempio, Tizio annuncia un evento; e, con la scrittura più naturale di questo mondo, dice:”Domenica vado a Messa!”.

D’accordo: ma perché la cosa dovrebbe concretare una particolarità tale da essere adeguatamente segnalata? Scusa, non frequenti in tutte le feste la Casa del Signore? Un altro si sveglia di buonumore, accende il ‘p. c.’ e scrive:”Ragazzi, mi sono svegliato e voglio dire a tutti: buongiorno”. Quale potrebbe essere l’immagine percepibile da un estraneo al contesto sociale in cui siamo immersi, così come emerge dai ‘gossip’ di “Fb”? In origine, i Paesi del Molise furono comunità abitate da timorati pastori e da esperti agricoltori che, nel secolo scorso, diventarono – giocoforza - emigranti. Si tratta di centri abitati che non hanno alcunché di particolare, e talvolta sono persino male ubicati (perché mai posti al riparo dei venti); ma, per fortuna, restano collocati in un mare di verde e conservano buone vedute di angolazioni panoramiche, seppure presentemente siano disturbate dal diffondersi a macchia di leopardo delle pale eoliche, giù dal mare fino sulla collina. Le storie dei nostri Paesi sono intessute di piccole questioni.

Questi poveri agglomerati, dove - nei secoli - fiorirono e si spensero tante umili esistenze, dove la vita tracciò il suo breve solco, scavato dalle necessità, su ‘Facebook’ diventano la caricatura di quelle faticate presenze umane. Una sorta di villaggi amèni, un falso storico, un orpello folkloristico, perché non possono essere quelli che compaiono sui vari diari i reali problemi di queste comunità Su ‘Facebook’ ci diamo tutti del “tu”, forse per fingere un’amicizia ed una confidenza a cui potrebbe dar corpo soltanto una vera comunità di vita ed un’affinità autentica di pensieri. Perciò, diciamolo! Forse ci esponiamo, in modo tanto anòmalo, solo perché consideriamo questa “piattaforma” un mezzo estremo (ed in fondo ingenuo) per vincere la solitudine, l’estraneità ed il freddo di una convivenza sempre più immotivata e priva di legami profondi. Insomma, ho l’impressione che il nostro “libro sociale” sia un po’ come quei cocci colorati (di bottiglie, di flaconcini o di boccette) che, una volta, prima dell’avvento della plastica, era facile rinvenire sulla riva del mare. Fossero stati verdi o gialli, rossi o turchini, venivano smossi continuamente sulla bàttima insieme ai ciottoli, sino a perdere il taglio ed a diventare giocattoli innocui. Noi bambini li afferravamo con dita bramòse. Ce li collocavamo sugli occhi, solo per vedere il paesaggio d’un colore diverso da quello che reale; e godevamo a squadernare le cose poste sotto la linea dell’orizzonte diventate tutte verdi, tutte azzurre, tutte gialle o tutte rosse. Ma facevamo questo solo per ingannare il nostro senso della vista. Comunque, occorre riconoscere che a ‘Face book’ residuano almeno due cose buone: la facilità con cui sarebbe possibile “ritrovare” vecchi amici di scuola, di bagordi o di “merende” e la possibilità di diffondere, al colto ed all’inclita, le proprie idee.

Peccato solo che siano ancora in molti (me compreso) quelli che non si accorgono di divulgare cose che non hanno ancora maturato. Come la pazienza di stare ad ascoltare, senza irritarsi più di tanto, se qualcuno mostra di non pensarla come noi su di un argomento frivolo come quello delle “notti” colorate. Fossero state almeno quelle bianche ricordate dall’impiegato sognatore del Dostoevskij-giovane nel notissimo romanzo sentimentale ottocentesco!

Claudio de Luca