“Basta barconi, sì alla libertà di movimento”, Termoli discute di migranti e accoglienza

TERMOLI. C'è una Termoli che non si rassegna al razzismo di tutti i giorni e alle politiche di chiusura delle frontiere. C'è una Termoli che vuole capire, informarsi, parlare e agire. Più di sessanta persone si sono ritrovate nella sala della parrocchia del Sacro Cuore in una grigia e fredda domenica delle Palme per un incontro su “Diritti umani e Accoglienza nella Fortezza Europa”. Già questa è una notizia, che smentisce chi dice che ormai siamo un popolo dominato dalla paura, dal rancore e dal rifiuto del diverso.

Tutto parte dalla proiezione del film “L'ordine delle cose” del regista romano Andrea Segre durante la rassegna Tempi Moderni al Cinema Oddo, qualche settimana fa. Il film racconta la storia degli accordi Italia-Libia per fermare gli sbarchi dall'Africa, vista con gli occhi di un funzionario italiano che arriva nel paese nordafricano per dire alle forze libiche che il governo italiano ora sta facendo sul serio: bisogna 'chiudere i rubinetti'. Messo di fronte alla dura realtà di vita delle persone respinte e bloccate in Libia, il protagonista entra in crisi ed è costretto a fare delle scelte. Il suo ruolo per conto del governo gli impone di obbedire e di fermare l'arrivo di migranti. La sua umanità gli chiede di mettere in discussione la logica dei confini e la freddezza della politica.

Dopo aver visto il film, anche su invito del regista, era nato il bisogno di confrontarsi e si è deciso di organizzare questa iniziativa. L'ha promossa Interferenze, rassegna di cinema sociale che a sua volta nasce da un incontro molto interessante tra varie esperienze culturali e sociali della città. L'incontro è stato molto partecipato da operatori che lavorano nell'accoglienza sul territorio, ma anche da lavoratori di altri servizi sociali, insegnanti, i ragazzi della comunità il Noce, studenti, e tante persone interessate.

Il regista Segre in un'intervista video registrata per il pubblico di Termoli, ha spiegato che solo nel 2017 l'Unione Europea ha speso 30 miliardi di euro per le politiche di chiusura delle frontiere. Ci costa caro costruire muri e barriere! Quanto potrebbero essere utili questi soldi se usati per migliorare nei nostri paesi le politiche di accoglienza e di welfare, a beneficio di tutti, italiani e stranieri? Segre ha spiegato che ormai visto che è diventato impossibile entrare in Italia legalmente, tutti i migranti si vedono 'costretti' a chiedere asilo politico per accedere al sistema di accoglienza. “Nessuno di noi vuole che la gente viaggi sui barconi, alimentando il business dei trafficanti” ha detto Segre. Ma c'è una soluzione semplicissima, e non consiste nel pagare e armare le bande criminali libiche perché mettano i sigilli al confine. Andrea Segre lo ripete ormai da anni: la soluzione sta nel rendere legali i viaggi verso l'Europa, nel permettere alle persone di entrare anche senza fare domanda di protezione umanitaria, così che soltanto chi davvero fugge da guerre e persecuzioni entrerà nel sistema di accoglienza, mentre gli altri potranno usufruire di tutti gli altri servizi di welfare e integrazione.

“Abbiamo toccato con mano la realtà dei centri di detenzione libici. A Natale dell'anno scorso ci è arrivata una chiamata da Roma: preparatevi ad accogliere 15 donne in arrivo dalla Libia”: è il racconto di Luca Scatena, direttore del progetto Sprar (Sistema Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati) di Caritas e Comune di Termoli. “Sono arrivate dopo pochi giorni, portavano addosso i segni fisici e psicologici delle torture”. Il governo italiano ne ha fatte arrivare alcune centinaia dopo la chiusura delle frontiere attraverso i cosiddetti ponti umanitari. Una goccia nel mare, se si pensa che sono decine di migliaia i migranti africani rinchiusi in quelle carceri, proprio per conto e su ordine dello stato italiano.

“Abbiamo creato un sistema che con i soldi delle nostre tasse tortura, stupra e incarcera le persone”, ha detto Marco Cataldo, dell'associazione Fa.C.E.D. (Famiglie Contro l'Emarginazione e la Droga). Ma anche un sistema di accoglienza che spesso genera profitti per alcuni senza lavorare per dare ai migranti gli strumenti per vivere con dignità. “Persone che hanno attraversato i deserti e il mare” ha detto Marco Cataldo “arrivano qui e vengono parcheggiati per mesi o anche anni e trattati come dei bambini, come se fossero incapaci di gestire la propria vita, come se noi dovessimo insegnare loro la civiltà”.

“Non si tratta di dare diritti a qualcuno e toglierli ad altri” ha insistito Tina Di Michele della Consulta per le Disabilità del Comune di Termoli. “I diritti non sono una coperta che se tiri da una parte rimane scoperta un'altra. Più diritti per gli stranieri, i migranti e i richiedenti asilo significa più diritti, non meno, per noi tutti”.

Non è un caso che in agricoltura italiani e stranieri lavorano spesso fianco a fianco nelle stesse condizioni: 450mila le persone che lavorano in condizioni irregolari secondo una inchiesta recente. Chi è senza permesso di soggiorno è costretto ad accettare una paga vergognosa, e non può ribellarsi. Per esempio nel foggiano, dove un cassone di pomodori da un quintale viene pagato 3 euro, questo ha creato dei veri e propri ghetti, delle baraccopoli, senza raccolta di rifiuti, dove vivono i braccianti che lavorano nei campi. Lo ha raccontato in prima persona Daniele De Lellis, che ha vissuto per una settimana nel ghetto di Borgo Mezzanone, dove un gruppo di attivisti lavora per raccontare le condizioni di queste persone. L'illegalità genera lavoro nero, il lavoro nero genera sfruttamento, e a rimetterci siamo tutti quanti.

“L'accoglienza inizia con un ciao, con una stretta di mano. Già salutare le persone straniere che incontriamo per strada è un gesto importante”: è la testimonianza di Franco Fiardi gestore del distributore sul lungomare nord di Termoli, che da anni ormai conosce e condivide le esperienze dei giovani ospiti del centro di accoglienza suoi dirimpettai. E lancia una domanda “Chiediamoci cosa li spinge a partire!”.

Gli risponde subito Davide Di Rado, operatore Caritas: “Ieri ho fatto un giro per conoscere i giovani che chiedono l'elemosina ai supermercati di Termoli e Campomarino. Sono tutti nigeriani, ma non vengono dalle zone del paese tormentate dal terrorismo e dalla guerra. Arrivano dal Delta, una delle zone più ricche di petrolio e acqua in tutta l'Africa. Lì le aziende petrolifere, tra cui l'italiana ENI hanno saccheggiato la regione e inquinato tutta l'area. Sono queste le cause che spingono tanti giovani a partire”.

L'incontro è continuato per più di tre ore, tanti gli interventi dalle persone che hanno partecipato, nonostante l'orario molti sono rimasti fino alla fine. C'è voglia di discutere, ma soprattutto di fare, per cambiare questo ordine delle cose. Da soli è impossibile, ma da qualche parte bisogna pure cominciare. E già questa serata è stata un ottimo inizio. “Rivediamoci presto”, con nuove iniziative, hanno detto in tanti alla fine. È un invito a continuare, a incontrarsi di nuovo per decidere come proseguire. Il percorso è appena iniziato.