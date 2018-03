TERMOLI. Organizzata dall’associazione Termoli Medievale nell’ambito della 5a edizione de Il Borgo delle Donne, dedicata a Nadia Rucci, sabato 24 marzo all'interno del castello Federiciano, si è tenuta una rassegna di film, corti iraniani dedicati e realizzati da donne iraniane. Per l'occasione una presenza di prestigio ha arricchito la serata , la dott.ssa Felicetta Ferraro, studiosa dell'Iran e addetta culturale presso l'Ambasciata Italiana a Tehran.

La sua presenza è servita per cogliere l'occasione di fare una riflessione molto accurata su di una realtà di cui si conosce molto poco ma che poi se ne parla molto contribuendo così a creare molti equivoci. La dottoressa Ferraro è co-direttrice dell’associazione culturale Ponte33, impegnata anche nella pubblicazione in italiano di libri di giovani autori iraniani, e corresponsabile del festival sul cinema mediorientale (Middle East Now) che si svolge da molti anni a Firenze.

I film in visione avevano come trama alcuni aspetti della vita moderna in Iran, naturalmente con un occhio di riguardo verso la condizione di vita della donna iraniana, il loro ruolo tradizionalmente avuto , quello che vivono attualmente, ma soprattutto quello che potranno avere in futuro all'interno di una società molto lontana dai stereotipi che vigono attualmente in Occidente e che svariano tra l'immagine di un paese sotto la rigida egida di capi religiosi con barbe lunghe e le donne con copertura del corpo totalmente dagli chador neri e quelli di masse in cerca di facile divertimento, visti scappare all’estero».

I film presentati non sono spezzoni di opere commerciali ma corti sperimentali e documentari che osservano e descrivono le diverse realtà con acutezza e accorta partecipazione. Il cinema diventa «strumento di approfondimento etico, di costruzione di una nuova umanità che si basa sulla capacità degli individui di osservare la realtà intorno a loro, di scegliere e di assumersi le responsabilità delle proprie azioni».

Anche in questa occasione le organizzatrici dell’Evento il Borgo delle donne hanno fatto centro a dimostrazione che questo evento creato qualche anno fa quasi dal nulla sta diventando sempre più una manifestazione irrinunciabile e appuntamento fisso, un modo in più per dare voce in capitole alle donne di qualsiasi etnia , e ceto sociale le donne tutte e soprattutto le nostre di Termoli.



Soprattutto i giovani «sono consapevoli delle conquiste ottenute attraverso la rottura drammatica con il passato e i sacrifici richiesti dalla guerra, ma al tempo stesso fermamente intenzionati a guadagnare gli spazi di libertà sociale e di azione politica propri di una nazione progressista». A questo processo il cinema ha dato un contributo importante, non di rado determinante, riflettendo puntualmente tutte le trasformazioni sociali e culturali che il paese ha attraversato. Spesso le ha addirittura anticipate, cogliendo bisogni e aspirazioni non ancora espressi apertamente.

«La selezione fatta per questo piccolo ma importante evento a Termoli è significativa perché mostra una nuova generazione di registi che si sente finalmente libera di raccontare storie che traggono ispirazione dal vissuto della società e della cultura iraniana - spiegano le organizzatrici - senza dover necessariamente rendere conto del bene e del male del sistema politico, del sistema religioso, delle contraddizioni e dei paradossi, delle ingiustizie delle disuguaglianze che la Storia ha messo loro davanti. E di raccontarle bene».