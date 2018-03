Gli alunni dell'Istituto Majorana impegnati nella scrittura di un libro

TERMOLI. Gli alunni della IV A Liceo Scienza Applicata dell'ITIS Ettore Majorana di Termoli stanno provvedendo alla stesura di un libro strutturato in più racconti avente come tema centrale la famiglia. I ragazzi saranno seguiti dagli editor della casa editrice " Gemma Edizioni ", alla quale verrà affidato il libro. Quest'ultimo conterrà almeno 280 pagine e sarà venduto a livello nazionale al costo di 13 euro.

Gli studenti che daranno il loro contributo alla realizzazione del libro si vedranno riconosciuti come autori all’interno ed inoltre questo varrà loro come credito scolastico. Questo progetto contribuirà al miglioramento della capacità di scrittura dei ragazzi e potrà un domani essere inserito nel curriculum vitae di ognuno di loro.

Le varie fasi di realizzazione del libro potranno essere seguite mediante la pagina Facebook (https:/www.facebook.com/selfiedinoiitisettoremajorana/) creata e gestita dagli studenti stessi. Il guadagno ricavato dalla vendita del libro potrà essere utilizzato dalla scuola per il pagamento delle attività didattiche o devolute a scopo benefico.

Sulla base di questa esperienza ecco cosa ne pensano i ragazzi di questo progetto: ”Un’esperienza bellissima quella di realizzare un libro, dove tutto il lavoro è nelle nostre mani; così, alla fine di tutto, potremo essere fieri del nostro lavoro e consapevoli di aver messo tutte le nostre energie per riuscire al meglio nella realizzazione di questo progetto. È una cosa che richiede molto impegno, partecipazione, collaborazione; ma è anche una cosa divertente e bella nella quale possiamo mettere in atto le nostre qualità , sottovalutandoci di meno. Oramai siamo agli sgoccioli e manca poco: non vediamo l’ora di mostrarvi il nostro lavoro.“