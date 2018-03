TERMOLI. "La Bellezza non ha taglie": questo è il motto dell'associazione "Curvy Pride" con cui ha presentato questa mattina, al comune di Termoli con il patrocinio della stessa Amministrazione comunale, la manifestazione che giovedì 29 marzo oltre 30 città d'Italia daranno luogo contemporaneamente in un appuntamento conviviale in diretta su internet tramite computer o smartphone per condividere un unico grande concetto: si è belli dentro molto meglio che fuori, la bellezza viene da dentro, da come si è, dai sentimenti e non dai chili di troppo. Tutto nasce da una semplice chiacchierata tra due amiche, Marianna lo Preiato e Simona D'Aulerio, una a Bologna e l'altra a Roma, ma termolesi di adozione.

Era il 2013, da allora tante sono state le manifestazioni organizzate come quella di "Taglia la taglia" e "Pizza e curve" che si terrà il 29 marzo in oltre 30 città italiane tra cui Termoli, Bologna, Terni, Pisa, Salerno, Campobasso, Napoli, Grosseto, Firenze e diversi comuni in Sicilia.

Stamane, l'evento intero del 29 marzo è stato illustrato dalle referenti di "Curvy pride" per Termoli da Maddalena Tricarico e per Campobasso da Carmen Mastrangelo con il consigliere comunale Salvatore Di Francia, fiero sostenitore dell'Associazione. Era presente anche il Sindaco di Termoli Angelo Sbrocca che ha portato il sostegno e il saluto dell'amministrazione all'evento e all'Associazione stessa.

Cosa succederà giovedì? In queste oltre 30 città italiane si formeranno dei gruppi di donne che si ritroveranno in un locale delle loro città, un momento dove tutte si connetteranno in diretta web per un saluto e per scambiarsi opinioni; sarà un bel momento di socializzazione e di convivio, ma altri eventi saranno tenuti a Termoli perché questa associazione non nasce solo per motivi conviviali ,ma anche perché sotto c'è un discorso sociale; infatti molte delle associate proprio per la loro fisicità, tutta curve, soprattutto in passato sono state vittime di situazioni border line, a scuola fatte oggetto di gesti di becero bullismo, e alcune sono arrivate anche al limite della depressione perché non si accettavano in quel corpo "abbondante".

Questa associazione ha aperto gli occhi a ognuna di loro, ha aperto un mondo e un modo nuovo di accettare le proprie dimensioni ed ecco perché il motto calza a pennello, la bellezza non ha taglie. Tra l’altro proprio in conferenza, per abbattere ogni pregiudizio e stereotipo, la stessa Maddalena si è presentata con abito confezionato con colori forti proprio per lei da "X Love"; a tal proposito sono nati anche luoghi dove le nostre simpatiche Curvy possono trovare abiti che calzano a pennello per loro senza farle sentire più escluse da nulla.

Curvy Pride - lo gridiamo anche noi a squarciagola - è bello!