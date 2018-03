TERMOLI. Dire l'età di una persona non conta, poiché è lo spirito, lo stato d'animo e mentale di ogni singolo individuo ad essere importanti. Questo è quello che ci è apparso andando ad incontrare la signora Liliana Evangelista, vedova Salerno, che ancora oggi dopo aver compiuto ben 60 anni di onorato servizio presso il locale pubblico di famiglia, il mitico Micro Bar in corso Umberto I°, di cui ne ha la titolarità da fine anni ‘70/ inizi ’80, è un’esplosione di vitalità. Già dal 1958 era titolare di un altro locale in fondo al corso Nazionale, un altro bar mito, il "Bar dello Sport".

Ebbene abbiamo voluto incontrare la signora Liliana per farci raccontare questi suoi primi 60 anni di servizio e, dallo spirito ancora gagliardo che la signora dimostra, pensiamo che non appenderà tanto presto la professione al chiodo.

"Io se non ho ogni giorno il contatto con la gente - ci dice subito Liliana -anche un semplice buongiorno, una semplice e breve chiacchierata ,con persone che frequentano il mio locale, mi sentirei persa. Lo stare in mezzo alla gente anche 8/ 9 ore al giorno per me è linfa vitale e proprio continuare questa vita attiva, grazie anche al Signore che mi fa stare bene in salute, mi allena sia la mente che il fisico e io pur se sono 60 anni che sono qui in prima linea, spero di starci ancora un bel po’.”

La signora Liliana che in pratica da sempre ha fatto questo lavoro, ha mantenuto da sola il fronte: il marito, il compianto Basso Salerno, come tradizione di famiglia aveva una fabbrica di imbottigliamento di bevande: chi non ricorda la mitica Gassosa Salerno? Liliana ha 3 figli che le sono stati sempre vicini.

Signora Liliana, andiamo per gradi, siamo intorno alla fine degli anni ’50: l’Italia è appena uscita da un conflitto bellico tremendo, sta tentando di risollevarsi. Nel suo “Bar dello Sport” in Corso Nazionale oltre che consumare caffè e aperitivi cosa accadeva?

“Siccome era un locale molto ampio, avevamo anche lo spazio per i biliardi, stecca e boccette, il calcio balilla per i più giovani, si giocavano anche partite a carte, avevamo anche quella macchinetta con una piccola gru che cercava di prendere dei regali, oggi invece la gente è attirata da ben altre macchinette. L’unica cosa è che allora il bar era sì molto frequentato, ma la clientela era soprattutto di uomini; le donne raramente si potevano concedere il lusso di entrare soprattutto da sole in un bar, venivano solo in compagnia del proprio marito o di un familiare per vedere la sera in televisione le trasmissioni a quiz di Mike Bongiorno e visto che non c’erano sedie per tutti, alcune di loro si portavano la sedia da casa e solo in quel caso era facile che la sala tv si riempiva di donne.”

Come mi diceva, il locale era molto frequentato: avrà avuto anche del personale per far fronte al flusso continuo?

“Sì, avevamo del personale addestrato che sapeva fare il mestiere del barman. Dopo più di un decennio verso la fine degli anni ‘70, arriva il momento del cambio e lasciamo il “Bar dello Sport” per il MicroBar. Il bar, centralissimo, che si affaccia in piazza Monumento e corso Umberto I° è un locale che lavora tantissimo data la posizione ed è anche un punto di riferimento per i termolesi come lo è ancora il chiosco dell’edicola. Oltre al Microbar abbiamo anche aperto nuovi locali, il Masachi , l’ex Grondaia, chiamato così con le iniziali dei miei due figli maschi Massimo e Achille, i quali poi hanno aperto anche la discoteca “Vogue”, la pasticceria Operà dove c’era mia figlia Amelia, mentre Achille addirittura è andato a Pescara a prendersi il tempio dei locali pubblici pescaresi, “Berardo“ che ora è diventato Bar, Pasticceria e Ristorante e poi a Termoli il Deja Vu; insomma i miei figli e pure io non siamo mai stati con le mani in mano, ci siamo dati molto da fare.”

In questi sessant’anni, ha avuto modo di poter osservare il cambiamento. Quanto è cambiato il popolo dei frequentatori di bar a Termoli?

“E’ cambiato un bel po’, prima si viveva in un clima più familiare, adesso c’è più freddezza nei rapporti sociali: uno viene, ordina e paga. Invece, davanti al “Bar dello Sport “ c’era l’esattoria comunale e quelli dell’ufficio esattoriale, per dirtela come funzionava in passato , prendevano il caffè la mattina e poi per il pagamento se ne parlava a fine mese, io segnavo tutto e una volta che i miei clienti prendevano lo stipendio, saldavano puntualmente.

Il nostro bar era quello di punta; poi mio marito era lungimirante così come lo sono sempre stati anche i miei figli e hanno apportato sempre grandi novità per invogliare i clienti. Una volta d’estate hanno fatto arrivare, per servire ai tavolini, due belle ragazze dell’alta Italia, ed era diventato un vero caos con i ragazzi che, per vedere le ragazze da vicino, facevano la fila, si litigavano i tavolini per poter essere serviti da loro. La stessa cosa successe quando vennero a servire ai tavoli due mie nipoti da Milano e Venezia, non c’era mai un posto libero, non lo dico per spavalderia, ma questo succedeva solo da noi.”

Quindi tutto sommato questi sessant’anni non sono stati anni per nulla pesanti : il fatto stesso del contatto diretto con le persone, rende il lavoro sicuramente meno noioso e più divertente , del resto lei è la risposta vivente a quello che stiamo dicendo.

”I miei figli me lo dicono continuamente di riposarmi, ma non sia mai: se mi volete vedere morta mettetemi a riposo, io mi sento bene e voglio stare al mio posto. Loro hanno ragione e sono contenta che si preoccupano di me, ma se dovessero togliermi questo mio passatempo, si avrebbe lo stesso effetto che si ha togliendo un giocattolo dalle mani di un bambino. Io sono troppo abituata a questo. Mio figlio Achille, a differenza di Massimo che mi vorrebbe a riposo, ogni tanto mi dice di andare a Pescara al locale per dare una mano, ma io preferisco stare a Termoli. Io da piccola per ragioni di famiglia abitavo a Roma, ma poi quando ho riassaporato il calore della mia Termoli, non mi sono mai staccata da lei tanto facilmente” .

In questi lunghi anni, Termoli è sicuramente cambiata, ma secondo lei in meglio o in peggio ?

“C’è molta gente che rimpiange quei tempi ,dove la prima cosa era il rispetto e l’educazione ,ma comunque io mi trovo a mio agio con la nuova tecnologia.”

Qualcuno rimpiange il corso di un volta e il passeggio: lei che posizione ha preso sull’argomento?

“Se vogliamo dirla tutta, la chiusura del corso Nazionale ha creato qualche scompenso alle attività interessate, a me comunque piace così, mi spiace per quelle attività la cui chiusura del corso ha creato problemi, ma in ogni città la parte centrale è zona pedonale, quindi anche Termoli la doveva avere. Anche a noi i lavori ci hanno penalizzato e non poco, ma purtroppo si dovevano fare, e poi, lo ribadisco, Termoli è bella, mi piace così e farsi una bella camminata ogni tanto fa bene.”

Dopo questa bella chiacchierata ho capito che in lei c’è ancora quello spirito di una giovane lavoratrice, quello giusto per continuare anche dopo questi primi sessanta anni. Il suo ottimismo è contagioso.

“Sì, è vero e questo penso di averlo trasmesso anche ai miei figli: non lo faccio per vantarmi, anche se le idee le hanno pure loro, io la spinta gliel’ho data, poi per tutto il resto ce l’hanno messa da soli.”

Per chiudere: per i prossimi sessant’anni cosa prevede di fare?

“Farò, a Dio piacendo, quello che ho sempre fatto in questi primi 60 anni: capisco che potrebbero insorgere problematiche, ma per adesso non ci penso affatto, non mi arrendo, resto sul campo!”

Allora è il caso di darci un nuovo appuntamento per festeggiare i 70 anni di attività?

“Assolutamente sì! Ci rivedremo, sempre qui al MicroBar, fra dieci anni per un caffè.“

La signora Liliana è una che non molla la presa tanto facilmente e se anche i figli pretendono di vederla più a riposo, mi sa che dovranno per ora desistere dal loro desiderio: la loro mamma ha tutta l’aria di una reale Wonder Woman termolese visti i suoi 60 anni di intensa attività lavorativa.