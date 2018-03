TERMOLI. L'Avo (associazione volontari ospedalieri Termoli) assieme all'Avo Giovani oggi pomeriggio si sono riuniti assieme alle associazioni di Clown terapia per recarsi nei vari reparti del nosocomio termolese per portare in dono dei piccoli regali ai pazienti ricoverati e che saranno costretti a trascorrere le festività pasquali in degenza nel letto dell'ospedale San Timoteo.

La simpatica iniziativa voluta dai Volontari Avo ha portato quel pizzico di allegria in più in mezzo ai malati, soprattutto tra i bambini della pediatria, perché tra loro c'erano anche dei personaggi che sono nella fantasia dei bambini stessi: Alice nel paese delle meraviglie ,il Bianconiglio e il Cappellaio matto.

Doni pasquali per tutti quindi per far dimenticare per qualche attimo il motivo del ricovero. Un’iniziativa quanto mai apprezzabile da parte di un gruppo di persone che lodevolmente hanno messo a disposizione parte del loro tempo per dare un po' di conforto, ormai da tempo, a chi purtroppo soffre ed è nostro compito mettere in risalto eventi simili.