Giorgio Marone è il nuovo direttore generale della Sasi: "Sono onorato"

ABRUZZO. “Sono onorato e contento per aver superato questa selezione. Per me è un’ulteriore sfida che accetto con entusiasmo e con la determinazione di chi vuole fare bene. La professionalità, le competenze, la lungimiranza insieme alla sensibilità e all’umanità sono stati i punti fondamentali nel mio lavoro e spero di portare alla Sasi questo bagaglio di esperienza e di conoscenza. Ho sempre cercato di fare squadra, ritengo importante e costruttivo lavorare in sinergia, con obiettivi chiari e condivisi. Piena collaborazione con il Presidente e con il Cda, tenendo sempre ben presente le priorità e l’interesse dell’azienda”.



A parlare è il neo Direttore Generale della Sasi Giorgio Marone, 57 anni, nato a Termoli, ingegnere, con un curriculum lungo e fitto di incarichi di prestigio, ne ricordiamo solo alcuni, direttore generale dell’azienda speciale regionale “Molise Acque”, dirigente di settore Provincia di Campobasso, dirigente apicale al Comune di Isernia.

La commissione esaminatrice nei giorni scorsi ha rimesso la graduatoria relativa all’avviso pubblico per la nomina del Direttore Generale (bando pubblicato il 4 luglio 2017) e il Cda ha preso atto della scelta effettuata. Ha ufficializzato oggi il nome del neo dirigente Giorgio Marone e incarica gli uffici competenti a esperire l’iter richiesto per l’insediamento.