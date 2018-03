Pizza, curve e tantissimo divertimento: senza taglie si socializza meglio!

TERMOLI. Buona la prima per il Curvy Pride, la manifestazione tutta pizza e curve andata in scena ieri sera alla pizzeria ‘La Vecchia Napoli’. L’organizzatrice locale, Maddalena Tricarico, supportata anche dal consigliere comunale Salvatore Di Francia, aveva raccolto la sfida, si fa per dire, che le avevano lanciato le fondatrici del movimento nazionale Marianna Lo Preiato e Simona D’Aulerio. In queste due settimane anima e cuore ci ha messo la 35enne di Termoli e ha raccolto un ottimo risultato. E’ stato un evento ricco di spensieratezza ed emozioni la serata che si è svolta giovedì 29 marzo 2018 in contemporanea in più di 30 città italiane. Per la prima volta in Italia, più di 400 donne di tutte le taglie, forme ed età, dal nord al sud dello stivale, si sono date lo stesso appuntamento e si sono collegate attraverso i social condividendo la serata attraverso foto, video e dirette.

PIZZA E... CURVE è stato un connubio tra convivialità, ilarità e allegria ma anche incentrato a lanciare un messaggio di equilibrio, accettazione e tanta voglia di vivere bene con gli altri, se stessi e con il proprio corpo, per affermare il diritto a un'idea di bellezza che non discrimini e non crei modelli irraggiungibili e dannosi. Per la prima volta, inoltre, non è stata cattiva educazione tenere i cellulari accesi a tavola! Da una giocosa provocazione, amicizie „social” si sono trasformate in amicizie reali, donne che per giorni o per anni hanno soltanto „chattato” si sono incontrate dal vivo e abbracciate. Anche le più introverse, le più „bullizzate” hanno iniziato a guardare la vita... in FUCSIA!

L’idea è nata da una chiacchierata domenicale tra due amiche, Marianna Lo Preiato e Simona D’Aulerio, fondatrici dell’Associazione Curvy Pride, una a Bologna l'altra a Roma, che hanno deciso di aggiungere un pizzico di „straordinario” alla quotidianità.

Persino un gruppo di donne dalla Slovenia, capitanate da Vesna Klancar, hanno attraversato la frontiera e hanno festeggiato insieme al gruppo di Venezia. Anche Paola Torrente, 2° classificata a Miss Italia, si è unita a PIZZA E... CURVE divertendosi con il gruppo di Salerno.

Il successo dell’iniziativa è stato testimoniato dall’aria festosa e dalla gioia tangibili durante il corso di tutta la serata. L’evento ha ottenuto il Patrocinio del Comune di Termoli.

Partner dell’Associazione Curvy Pride: Semplicemente Curvy, Miss Top Curvy, BeautifulCurvy, In Forma Con Le Forme, Beauty&Curvy, Culto Curvy, Associazione Arcadia di Pisa e tantissime splendide donne!

Ora tocca a Maddalena darci un suo commento. «E’ stata una serata bellissima e conviviale, ci siamo messe in contatto con tutte le città d'Italia, ma la cosa che mi ha fatto veramente piacere, è che si è che capito il vero significato dell'evento, l'amore per noi stesse e per il proprio fisico, ma la cosa che mi ha fatto davvero emozionare si è stato sicuramente quello che tramite i social ci saremmo unite a tutta l'Italia, ma ancor di più vedere tutti uniti a tavola a parlare tra di loro, quindi colloquiare divertirsi, ridere e scherzare.

Un fattore molto positivo la conoscenza di altre donne che tra di loro non si conoscevano, insomma lo stare tutte unite. Io sono al settimo cielo di come è andata a Termoli e mi auguro che prestissimo ci siano altri eventi belli come questo! Invito tutte le donne di Termoli e tutto il basso Molise ad unirsi a noi per i prossimi eventi. Il socializzare è stato grandioso... Ieri sera ha vinto l'essere belle dentro, simpatiche e divertenti. Ringrazio tutti e faccio i miei più calorosi auguri per una serena Pasqua».