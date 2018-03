Il Comune ha perso... la bussola a Piè di Castello

TERMOLI. Un dibattito social che prende le mosse da una considerazione, seppur scontata, assai condivisa. Uno dei luoghi sicuramente più battuti a piedi (e speriamo solo a piedi...) della città, ossia il largo Piè di Castello, che vede ancora in modo colpevole la bussola gettata a terra e transennata dopo mesi.

Un messaggio di degrado inaccettabile per chi punta sull'accoglienza turistica. A che serve pulire le spiagge se poi si tengono questi arredi urbani di pregio in questo modo?

«Sono trascorsi diversi mesi da quando è stata "abbattuta" da ignari teppisti. Non ancora si riesce a sistemarla. È sconcentante», denuncia su Facebook Nicola Felice e gli fanno eco sia l'avvocato Antonio D Michele, «Perché sarebbe sconcertante? Rientra nella normalità! Smettila di pensare a queste piccolezze. L'amministrazione pensa in grande», sia l'ex assessore della giunta Di Giandomenico Nicola Vitale, tecnico della Soprintendenza, «È finita la resina epossidica!!!! E non solo».

Infine, parla il direttore dell'hotel Santa Lucia, Gianluca Polverigiani, «Sono il responsabile dell’Hotel Santa Lucia, è il “plus” per i nostri ospiti nel periodo di Pasqua - dice amaramente - che vergogna!».

Insomma, chi rimuove quelle transenne e rimette a posto la bussola?