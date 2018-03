TERMOLI. Una realtà di comprovata serietà e competenza, quella della Misericordia di Termoli, presente sul territorio ormai dal 1992; tuttavia, anche se negli uffici della sede operativa di via Biferno si respira un clima di familiarità e allegria. Numerosi e diversificati sono i servizi che notoriamente questa istituzione offre sul territorio a beneficio di tutti i cittadini, come il servizio di pronto intervento di emergenza svolto dal 118, o il servizio di trasporto di diversamente abili nei vari centri di riabilitazione. Tuttavia questa associazione di volontariato, già dal 2011, ha dato il via ad un’iniziativa che, per quanto meritoria, è ancora poco conosciuta dalla popolazione:

Si tratta di “Isola Felice”, una struttura ubicata al secondo piano della sede della Misericordia, in cui possono pernottare i senza fissa dimora di Termoli che ne fanno richiesta. Diciotto posti letto, quattro docce e tutto il necessario per l’igiene personale, una zona comune in cui poter guardare la televisione o semplicemente socializzare: questo progetto, convenzionato con il comune di Termoli, è una delle poche concrete risposte all’emergenza sociale dei senzatetto.

Abbiamo chiesto al Governatore Romeo Faletra di parlarcene meglio.

“Per anni siamo andati noi nella stazione, nel sottopassaggio, nei pressi delle chiese a parlare ai senza fissa dimora della possibilità di avere un posto al coperto dove dormire. Dopo la convenzione con il Comune, un’assistente sociale svolge questo servizio. Accogliamo persone di varie nazionalità, purché in possesso di regolare permesso di soggiorno se stranieri o documento di identità valido se sono italiani, oltre ad un’autorizzazione del Comune”.

Quante persone ospitate mediamente a notte?

“La media è di 6-7 persone a notte, comprensibilmente l’affluenza cala nei mesi più caldi e aumenta nei mesi invernali. Dal 2011 abbiamo ospitato quindi centinaia, forse migliaia di persone. C’è la possibilità di pernottare per 21 giorni di fila, e dopo dieci giorni fuori, c’è la possibilità di rifare nuovamente la domanda: questo perché ci sia un ricambio e per permettere al maggior numero possibile di persone di usufruire del servizio. Alle 19:00 si entra, alle 7:30 del mattino si deve uscire: deve essere chiaro a tutti che “Isola Felice” non è un albergo.” Come è stata accolta dagli homeless questa iniziativa? “In generale molto bene: per loro avere un letto caldo e pulito è il massimo. In alcuni casi, però, quella di vivere per strada è una scelta di vita ben precisa. Talvolta qualcuno ci segnala casi di persone che vivono all’aperto in condizioni di disagio, ma chi non vuole venire, non lo possiamo certo obbligare!” Offrite anche pasti? “No, la sera possono mangiare un panino, o comunque quello che riescono a ottenere durante il giorno, mentre a mezzogiorno c’è la mensa della Caritas, dove vengono distribuiti anche indumenti intimi puliti.”

È previsto un ampliamento di “Isola Felice”?

“Abbiamo un nuovo progetto per contrastare l’emergenza abitativa, che nasce dalla constatazione che, a causa della nuova povertà, molte famiglie perdono la loro casa. Sempre sul terreno che ci è stato dato in gestione, abbiamo realizzato dodici appartamentini in cui queste famiglie avranno la possibilità trovare una sistemazione. Ovviamente, come tutti i servizi offerti dalla Misericordia, non avrà scopo di lucro, sarà richiesto solo un piccolo contributo per pagare le utenze, perché occorre ricordarlo, la Misericordia si finanzia solo grazie alle convenzioni e con contributi privati: noi siamo tutti volontari, non prendiamo un euro. Ad ogni modo, è tutto pronto, abbiamo tutte le autorizzazioni, occorre disbrigare le ultime pratiche burocratiche, ma tra un mese dovremmo essere operativi. “

Sicuramente avrà avuto modo di ascoltare tantissime storie di chi, per varie circostanze, si trova a vivere per strada: c’è una storia che Le è rimasta nel cuore e che vuole condividere con noi?

“Di storie ce ne sono moltissime, ne ricordo una in particolare con commozione: un signore che era un agente di Polizia Penitenziaria, e una volta, per sedare una colluttazione sparò un colpo: anche se non ferì nessuno, perse comunque il suo lavoro: ora è un ospite di Isola Felice.”

“Isola Felice” è dunque un fiore all’occhiello per quanto riguarda la solidarietà nei confronti dei bisognosi, un’iniziativa sociale che, ci auguriamo, possa nel prossimo futuro ampliarsi ulteriormente.