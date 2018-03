Persino i delfini chiedono il dragaggio del porto!

TERMOLI. Un simpatico delfino è stato notato oggi nel bacino portuale di Termoli. L' esemplare mammifero, probabilmente seguendo del buon cibo, si è spinto senza accorgersene fin dentro le acque del porto termolese. Purtroppo il problema del fondale all'ingresso del porto non rappresenta un pericolo solo per le imbarcazioni, ma anche per esemplari marini come il delfino: infatti, quest'ultimo, una volta aver "pranzato" doleva tornare in mare aperto, ma ecco che si è presentato il fondale basso che alla sua vista e alla sua volontà, gli ha fatto pensare che stesse andando verso terra. In pratica per un buon periodo il delfino ha fatto avanti e indietro perché non riusciva a trovare il corridoio giusto per ritornare in mare aperto.

Alcuni uomini fermi in porto avendo visto per qualche attimo la sagoma del delfino apparire e scomparire a pelo d'acqua, sono riusciti solo per un attimo a fotografarlo e ci hanno inviato il materiale. Morale della favola se anche il fondale basso del porto di Termoli crea problemi di orientamento ad un delfino, possiamo immaginare quanto sia più impegnativo e pericoloso per i natanti rimandare sempre più il dragaggio dei fondali portuali.