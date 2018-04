TERMOLI. «Pasquetta salva, ma da martedì sera torna il maltempo. Queste le previsioni meteo per domani, 2 aprile.

Gli esperti di 3bmeteo.com prevedono “Pasquetta in prevalenza soleggiata e mite, tra martedì e mercoledì arriva una nuova perturbazione atlantica con un carico di piogge e temporali”

ANTICICLONE DI PASQUETTA, SOLE ANCHE SE NON PER TUTTI– “Si conferma una Pasquetta all’insegna della stabilità e del bel tempo prevalente su gran parte d’Italia, anche se non sarà per tutti ben soleggiato” – spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara – “in particolare tra Liguria di Levante e alta Toscana ci potrà essere nuvolosità a tratti estesa ma senza il rischio di pioggia. Altrove soleggiato o al più parzialmente nuvoloso. Il clima diurno sarà inoltre abbastanza mite e gradevole, con massime generalmente comprese tra 15°C e 18°C. Farà invece un po’ freddo nottetempo e al primo mattino, con minime sui 4-6°C sulle aree interne del Centronord”

TREGUA DURA POCO, DA MARTEDI’ TORNA LA PIOGGIA – “Una nuova perturbazione atlantica è attesa da martedì quando inizierà ad interessare il Nord e parte della Toscana con prime piogge, specie sul Nordovest – “prosegue Ferrara di 3bmeteo.com – “ma la fase clou del peggioramento si avrà molto probabilmente mercoledì con piogge e temporali localmente significativi al Nord, in parte anche al Centro specie Toscana. Sud invece ai margino con tempo in prevalenza asciutto sebbene a tratti nuvoloso. Altro carico di neve è così atteso sulle nostre Alpi ma questa volta a quote medio-alte, per tesi e miti venti di Scirocco”

TEMPERATURE SEMPRE MITI – “Nei prossimi giorni i venti soffieranno spesso di Scirocco o Libeccio, mantenendo le temperature su valori miti e tipicamente primaverili durante le ore diurne. Sono infatti attese massime in genere comprese tra 15°C e 20°C, inferiori nelle aree piovose, ma non troppo basse. Non si scorgono nel lungo termine ondate di freddo tardive per ora, con anzi un probabile ulteriore aumento termico dopo il 6-7 aprile” – concludono da 3bmeteo.com