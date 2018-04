Le suore di Maria Immacolata dal Kenya alla Via Crucis di San Giuliano di Puglia

SAN GIULIANO DI PUGLIA. La comunità di San Giuliano di Puglia vive con fede e devozione i riti della Settimana Santa. Molto partecipata la Via Crucis che si è snodata lungo le vie del paese. Le stazioni hanno toccato vari punti del centro abitato, compreso il Parco della memoria, per ripercorrere gli ultimi momenti della vita di Gesù Cristo e riscoprire il suo gesto di amore incondizionato nei confronti di tutta l’umanità. Presenti anche le suore di Maria Immacolata di Nyeri (Kenia). Il parroco, don Pietro Cannella, ha guidato il cammino, rinnovando un momento di fede comunitaria e di riflessione sul senso della vita cristiana in vista della Pasqua di Resurrezione.