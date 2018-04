Il Comune ai turisti di Pasquetta: benvenuti e abbiate cura e rispetto dei nostri luoghi

TERMOLI. L'amministrazione comunale di Termoli rivolge un messaggio di benvenuto ai tanti turisti che l'affolleranno oggi, nel giorno di Pasquetta.

«In tanti anche quest'anno sceglieranno il Parco comunale di Termoli per trascorrere in allegria la Pasquetta. Il verde è stato curato ed il parco è pulito. Vi auguriamo una buona giornata e vi preghiamo di avere cura e rispetto di questo spazio che noi termolesi amiamo molto. Per i rifiuti usate gli appositi contenitori e lasciate pulito».