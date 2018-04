TERMOLI. Il clima primaverile c'è, ma non ancora così temperato, avrà consigliato ai più di non rischiare di prendere freddo alle 6 del mattino, quando il corteo del pellegrinaggio della Madonna a Lungo si è mosso da piazza Duomo, in testa il vescovo Gianfranco De Luca, con scalo alla Madonna delle Grazie, per raggiungere il Santuario della Vittoria, ad alcuni chilometri dal centro, in direzione San Giacomo degli Schiavoni.

Una veduta dall'alto in arrivo da via Molise, quella che ci ha regalato la mattiniera impresa da cronista del nostro Michele Trombetta, sempre in prima linea nelle manifestazioni di fede e devozione cittadina.





Ha documentato in video anche l'arrivo nella zona del Santuario e la prima celebrazione del giorno, delle tante che si succederanno per accogliere in sequenza le centinaia e centinaia di persone che non perdono occasione di partecipare a questo rito.