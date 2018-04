Prati fioriti e tiri al pallone, la scampagnata prima di tornare a scuola

TERMOLI. Lontani i tempi in cui il martedì di Pasqua si tornava in classe, a scuola, e per ovvi motivi, la partecipazione di bimbi e ragazzi al pic-nic della Madonna a Lungo era quantomeno dimezzato.

Ora si torna in classe il mercoledì e c'è tutto lo spazio per potersi divertire un'ultima volta prima del ritorno tra i banchi. Bancarelle e ristori volanti a far da corollario al movimento religioso al Santuario della Vittoria di Termoli, dove gli ampi prati sono un invito a nozze per giocare a pallone o pallavolo.

La tipica atmosfera della scampagnata riservata ai termolesi (e non solo) prende la ribalta nel martedì di Pasqua.