Pasquetta quasi civile al Parco comunale, lontano lo scempio del passato

TERMOLI. Il messaggio di benvenuto con cui l'amministrazione comunale di Termoli ha salutato la Pasquetta e i turisti del Lunedì in Albis, pregandoli ed esortandoli a un comportamento assennato e al rispetto delle regole è stato tutto sommato raccolto.

Un sopralluogo effettuato ieri ci ha permesso di verificare sul campo quale sia stata l'eredità dopo una giornata di scampagnata nel polmone verde principe della città adriatica.

In passato lo scempio era stato enorme, con immondizia lasciata ovunque e un vero e proprio schiaffo alle buone maniere. Stavolta è andata diversamente, anche se qualche piccolo focolaio di maleducazione c'è stato ugualmente.

Abbiamo rinvenuto diverse braci spente sull'erba e considerata la vegetazione circostante non è il modo più sicuro per poter trascorrere un pic-nic in quella sede. Un cartone con bottiglie di birra letteralmente seppellito nel terreno, rischio soprattutto per bimbi che potessero finirci dentro la buca o metterci le mani e uno dei giochi danneggiati. Al di là di questo e di qualche busta svolazzante altro non c'era. Soddisfatti, diciamo, ma si può fare anche meglio.