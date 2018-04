Verso il Sinodo dei giovani, l'incontro di preparazione

TERMOLI. «Nel Sinodo, la Chiesa, tutta, vuole ascoltare i giovani: cosa pensano, cosa sentono, cosa vogliono, cosa criticano e di quali cose si pentono. Tutto. La Chiesa ha bisogno di più primavera ancora, e la primavera è la stagione dei giovani».

Le parole di Papa Francesco pronunciate in occasione della Veglia di Preparazione alla Gmg fanno da cornice al percorso che porterà al Sinodo dei vescovi su “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale” in programma nell'ottobre del 2018. Non a caso, più volte il Santo Padre ha ribadito la volontà di volere ascoltare i loro sogni, i progetti, la loro idea di Chiesa in cui vogliono e possono sentirsi protagonisti.

Nell'ambito del cammino di preparazione all'incontro che sabato 11 e domenica 12 agosto 2018 Papa Francesco terrà con i giovani italiani che giungeranno a Roma da tutte le diocesi d'Italia per pregare insieme in vista del Sinodo, la Diocesi di Termoli–Larino ha previsto alcune iniziative:

circa duemila questionari anonimi sono stati somministrati tra gli studenti delle scuole superiori del Basso Molise con l'obiettivo di portare la voce di ogni giovane, all'attenzione della nostra realtà per costruire insieme un cammino condiviso e aperto a tutti (risultati di prossima presentazione).

un incontro con i giovani dai venti anni in su in programma il 26 aprile 2018 al Palazzo Vescovile. Alle 19 è previsto un momento di ascolto e riflessione con il vescovo, Gianfranco De Luca, cui seguirà la cena e una serata di condivisione. Parola chiave (hashtag) sui social: #dimmeloTU

L'obiettivo è quello di un cammino condiviso, capace di raccogliere idee e proposte in vista dei prossimi appuntamenti che coinvolgono la Chiesa locale, proprio a partire dai giovani. Un metodo finalizzato a incontrarli lì dove sono, adeguandosi ai loro tempi e ai loro ritmi, prenderli sul serio nella loro fatica a decifrare la realtà in cui vivono e a realizzare il Sogno che Dio ha per ognuno.