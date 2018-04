Adulteri e tradimenti nell'era dei social

LARINO. Tempo addietro scrivevamo che, ogni anno, pervengono al Ministero della Giustizia 500-600 richieste tendenti ad ottenere la dichiarazione di paternità (o di maternità) di minori. Nella maggior parte dei casi i procedimenti sono avviati da donne che si rivolgono al Tribunale affinché il padre naturale venga obbligato a riconoscere, ed a mantenere (pure retroattivamente), il figlio non voluto. Per i maggiorenni il percorso è diverso perché, anziché a quello dei minorenni, bisogna ricorrere al Tribunale ordinario. Nell’Italia che tratta questa tipologia di contenzioso il Molise è poco presente. In passato, in alcune regioni meridionali venivano registrati picchi di nascite illegittime, legate a particolari aspetti sociali (donne lasciate sole per anni, difficoltà economiche, famiglie divise …).

Oggi, invece, le mille occasioni di incontro; il fatto che spesso i componenti di una coppia si trovino a lavorare in città diverse e la facilità nei rapporti sociali favoriscono il fenomeno.

In regioni piccole, quali il Molise, occorre porre in relazione i dati posseduti con la realtà demografica del territorio, con la sua capacità di produrre reddito e ricchezza e con la qualità della popolazione. Soltanto così potrà comprendersi come il fenomeno, sicuramente di maggiore peso in altre aree d’Italia, abbia un impatto meno "pesante" nella 20esima regione. Quindi si può dire che, persino nel territorio dell’ex-Contado, vivano padri che allevano un figlio nato da lombi più magnanimi e che, perciò, esistono genitori “segreti” magari da invitare a sottoporsi al “test” del “dna”. Se poi si tratti di corna illustri o di adultèri blasonati, è tutto un altro discorso che potrà comunque emergere con facilità: in prima battuta, dalla pubblica opinione; in seconda, dal contenuto degli atti processuali. In Italia quasi un bambino su dieci non è figlio dell’uomo che lo ha cresciuto.

Sintetizzata la situazione molisana, diventa necessario precisare che sta crescendo il numero di Paesi che vorrebbe vietare, per legge, l'adulterio, mettendo al gabbio chi lo pratica.Le due nazioni prossime a farlo sarebbero l'Indonesia e la Turchia. Nella prima vorrebbero bandire sia il sesso extra-coniugale sia quello omosessuale, In effetti sia pure con una popolazione a maggioranza musulmana, in questo Paese, considerato la roccaforte dell'Islam più tollerante, la sua Camera, nell'aggiornare il Codice penale, starebbe per prevedere il ripristino di questo “crimine”. Il relatore della norma conferma l’accettazione di una legge che permette la messa sotto accusa del sesso fuori dal matrimonio e di quello dell’altra tipologia, ma sempre che sia uno dei partecipanti (oppure un familiare) a denunciare il reato alla Polizia. Se ne prevede l'entrata in vigore in tempi brevi. Dal canto suo la Turchia ha legalizzato il sesso extra-coniugale nel 2004 dietro richiesta dell'Ue, che l'ha posto come necessaria condizione per accedere all'Unione (cosa che, allora, sembrava possibile).

Ora, dopo 14 anni, il Presidente Erdogan fa una sorta di autocritica, si autoaccusa per l’errore e dice: “È giunto il momento di riconsiderare la legislazione sull'adulterio”. L’opposizione se n’è rimasta zitta ed ora i Turchi sono al «come» fare e «se» fare. I più liberali vorrebbero che la nuova legge fosse almeno applicata in maniera paritetica alle donne ed agli uomini; ma c'è un problema. La Turchia bandì la poligamia oltre 90 anni fa, ma non pochi (ed importanti) cittadini hanno tuttora più mogli, come consente l'Islam (che ne ammette quattro). Ma si può mandare in galera un fedele musulmano solo perché va a letto con una delle sue mogli? La poliandria non è ammessa; e, per quanto ci riguarda, occorre ricordare che la legalizzazione formale dell'adulterio è decisione recente anche in Occidente. La Corte Costituzionale italiana abolì il reato tra il 1968 e il 1969. Il Codice Rocco (1930) aveva previsto l'incarcerazione per la moglie fedifraga e il suo ‘correo’ solo in caso di querela da parte del marito tradito e di nessun altro perché le scappatelle maschili non potevano essere perseguite. Oggi il ‘crimine’ è più attuale nei paesi islamici, ma l'adulterio è tecnicamente ancora fuori legge in parecchie altre giurisdizioni.

Claudio de Luca