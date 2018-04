Domenica il flash mob per dire stop alle prospezioni in Adriatico per un mare libero dalle trivelle

TERMOLI. Domani venerdì 6 aprile alle ore 9.30 presso lo spazio popolare autogestito di via 24 maggio 51 a Termoli si terrà una conferenza stampa del coordinamento Trivelle Zero Molise allargata alla partecipazione del coordinamento NO HUB DEL GAS- ABRUZZO.

Durante la conferenza stampa si farà il punto sulla questione delle prospezioni per la ricerca di idrocarburi in Adriatico e su diversi progetti che interessano l'entroterra molisano, come il gasdotto Larino- Chieti, gli stoccaggi Treste e Sinarca e il rifacimento (con ampliamento) del metanodotto San Salvo- Biccari.

Infatti anche il Molise è interessato da interventi volti a far diventare l'Italia un cosiddetto "Hub del gas", una piattaforma logistica per il Nord Europa a totale vantaggio dei gestori dei progetti. In sintesi si può dire "a noi i rischi, a loro i profitti". Per contrastare questo progetto che interessa diverse regioni è stata indetta una manifestazione il 21 aprile a Sulmona (AQ).

Infine si presenterà il flash mob previsto per domenica a Termoli sulla problematica dell'uso dell'air gun in mare per le prospezioni petrolifere.