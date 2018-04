Sabato l'evento del “Silent Tribe Workout”, praticare sport per le vie di Termoli ascoltando musica

TERMOLI. Domani pomeriggio sabato 7 aprile 2018, per la prima volta a Termoli, si terrà l’evento sportivo “Silent Tribe Workout” organizzato dalla Silent Tribe in collaborazione con le palestre A.N.K.D. Athenaeum Termoli - ASD New Free Dance - Tifernus Dragon Campomarino - Fitness Center. L’evento rappresenta un’ innovativa manifestazione a cui possono partecipare persone di ogni età, amanti dello sport, della natura e delle bellezze naturali e storiche della nostra città.

Il Silent Tribe Workout è infatti una manifestazione a carattere sportivo e turistico che viene organizzato nei centri storici delle città o in particolari aree urbane di pregio o con particolari peculiari caratteristiche architettoniche e naturalistiche. E’ un’attività all’aria aperta che consiste in una camminata rapida per le vie ed i parchi della città, durante la quale oltre a cambiare passo si organizzano delle stazioni in cui si praticano sport differenti sotto la guida di istruttori esperti.

È un’esperienza di gruppo in cui si seguono le indicazioni del trainer, la cui voce è costantemente presente grazie a delle speciali cuffie wireless che vengono indossate da tutti i partecipanti. E mentre il trainer suggerisce gli esercizi e coinvolge con la sua grinta, la musica rende tutto più ritmato e divertente. Il raduno ci sarà nel parco comunale di Termoli alle ore 15:30 e poi si procederà tutti insieme per il lungomare e le vie della Città.

Per info ed iscrizione contattare Anna Laura 320 7151312 o Francesco 340 8232905