TERMOLI. Lo scommettitore di calcio italiano non conosce sosta in fatto di vincite. Ieri nella ricevitoria Planet Win 365 di via IV Novembre a Termoli, si è registrata la vincita record per le scommesse calcistiche, mai ricordata in tale ricevitoria. Un giocatore termolese habitué, che ci ha tenuto a far sapere a tutti che "Batman colpisce ancora", ha piazzato questo grande colpo che vedrà l'agenzia sborsare ben 125.000 euro.

Lo scorso anno ci fu un'altra vincita a più zeri nella stessa agenzia di 80.000 euro, ma quello di ieri è sicuramente un trionfo stratosferico perché il famoso “Batman” ha iniziato a giocare ben 12 schedine dal 19 marzo scorso e solo ieri sono arrivate a conclusione: ogni schedina contenente 30 partite è stata giocata a sistema con l'incastro di doppia quota, detta in gergo, nel senso che sono state centrate tutte e due le doppie integrali e centrando tutte e due le doppie, si va a centrare il sistema massimo e si può arrivare fino a 50.000 euro a schedina.

Certo questi discorsi tecnici davanti a simili cifre contano poco: il nostro Batman è sicuramente un esperto in materia, ma in questa vincita record che ha cominciato a costruirsi giorno per giorno, sicuramente ha contato molto anche il fattore fortuna perché se ci fossero stati un gol in meno, o uno in più, una vittoria casalinga al posto di una in trasferta, gol diversi in una giocata over o under ecc, tutto si sarebbe vanificato. Si vede che il nostro Batman, questa volta, ha spiccato il volo giusto. Sicuramente questa mattina quando ci hanno comunicato dall'agenzia la vincita record, non hanno fatto i salti di gioia, ma di certo tale premio ha recato prestigio per la serietà e la professionalità della stessa ricevitoria.