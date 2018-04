Il mare e lo sport cardini dell'impegno sociale: Premio d'Andrea a Daniele Malavolta

TERMOLI. Il prestigioso Premio D’Andrea, manifestazione simbolo del Rotary club di Termoli e di ben due ambiti distrettuali, come il 2080 e il 2090, è stato assegnato al signor Daniele Malavolta, proposto dal club di Fermo.

Questa la motivazione: “per aver dedicato la Sua vita al mondo del volontariato, dapprima con l’associazione Paraplegici delle Marche, per supportare tutti coloro che vivono la disabilità ed i loro familiari sia nel campo della assistenza che dell’abbattimento delle barriere architettoniche, nonché della sensibilizzazione sulle tematiche dello sport per tutti, e poi nel settore della attività natatoria e subacquea per diversamente abili dove, grazie alla associazione Liberi nel Vento della quale è fondatore e promotore è riuscito costituire all’interno del Porto Turistico Marina di Porto San Giorgio una base nautica completa e totalmente accessibile ai portatori di handicap nella quale essi possono avvicinarsi e praticare gratuitamente attività sportiva senza le limitazioni che la menomazione fisica mentale o sensoriale imporrebbe loro”.

La manifestazione è andata in scena ieri al Cinema Sant’Antonio e ha visto come relatore il vescovo Gianfranco De Luca.

Si tratta di un concorso interregionale, che coinvolge i club di Umbria, Marche, Abruzzo e Molise organizzato dal distretto 2090 del Rotary, e i club di Lazio e Sardegna per il distretto 2080 e premia “La solidarietà umana: atto esaltante o espressione di vita”.

La manifestazione venne istituita in onore del dottor Alfredo D'Andrea, illustre medico chirurgo e rotaryano termolese, deceduto nel lontano 1977. L'edizione 2018, dal motto annuale “Il Rotary fa la differenza” si impernia sulla “Solidarietà”.

I lavori sono stati aperti dal presidente del club Basilio Ciucci. E’ intervenuto anche il governatore del distretto 2090 Valerio Borzacchini.