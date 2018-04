E' tempo di asparagi ma trovarli qui è stata una sorpresa

TERMOLI. Se ne vedono diversi in giro di mazzi di asparagi che allieteranno il palato di tanti buongustai: quasi tutti con la frittata, alcuni con la pasta, altri addirittura un pò ne mangeranno subito e il resto lo metteranno sottolio, insomma gli asparagi sono prelibatezza per molti.



Ci sono quelli che vanno in giro alla ricerca di quelli "selvatici" i più buoni, ma anche quelli coltivati, disponibili nei supermercati tutto l'anno, non sono affatto male.



A noi è capitato di trovarne alcuni in una fioriera (malandata) proprio sotto la nostra sede. Non sono sfuggiti all'occhio attento di un amico che con tanta delicatezza li ha raccolti e immortalati. Non sappiamo se verranno uniti agli altri in un sol boccone...ma vederli lì, in pieno centro di Termoli ci ha meravigliato e visto l'orario, circa le 13, messa un pò di acquolina in bocca...