Apre il Punto di accoglienza Avo all'ospedale San Timoteo

TERMOLI. Stamani, alle 9, viene inaugurato il “Punto di Accoglienza Avo” in collaborazione con la Direzione Asrem. I Volontari Ospedalieri sono presenti all’interno del San Timoteo dal 2000, assicurando una presenza amichevole, di sostegno e di calore umano ai malati, con n volontariato basato sul principio dell’esserci più che del fare.

Con questa iniziativa Avo intende accrescere il proprio operato fornendo un aiuto agli utenti della struttura ospedaliera nel dare informazioni utili su ambulatori, servizi, percorsi, reparti. Il servizio sarà effettuato prevalentemente durante la mattinata, momento di maggiore affluenza dei pazienti, e nei giorni di martedì e giovedì anche nel pomeriggio, nelle ore di apertura del Cup, per dare spazio alla presenza dei “Giovani Volontari Avo” per lo più ragazzi che frequentano le scuole superiori cittadine e universitari “veterani” dell’Associazione. I giovani hanno aderito ai principi di comprensione, aiuto e solidarietà umana dell’Avo e considerano l’associazione come centro di aggregazione, di vera amicizia tra loro, di condivisione, di unità e reciprocità nella vita associativa, allo scopo di contribuire in maniera attiva al processo di “umanizzazione della persona e dell’assistenza sanitaria”.

All’inaugurazione saranno presenti, accanto ai volontari, il direttore amministrativo Asrem Antonio Forciniti, la direzione sanitaria dell’ospedale con il direttore Filippo Vitale e il vice-direttore Michelina Morelli oltre alla presidente dell’Associazione Celeste Vitale e al Direttivo Avo.