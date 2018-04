Successo straripante per la moto-benedizione dei caschi, 700 centauri in piazza Duomo

TERMOLI. Successo straripante ieri in piazza Duomo e nella città di Termoli per l’ottava edizione della benedizione dei caschi organizzata dal Motoclub di Termoli “Road Eaters”.

Un evento gratuito aperto a tutti i tipi di moto che, anche quest'anno, hanno invaso Termoli e Piazza del Duomo. Dopo la celebrazione della santa Messa, Monsignor Gabriele Mascilongo, parroco della Cattedrale, si è portato sul sagrato della chiesa e ha benedetto tutte le moto e i motociclisti presenti in piazza.

I motori che rombavano si sono poi messi in cammino per fare un ciclo-tour per le vie della città creando curiosità tra i tanti cittadini in giro di domenica mattina rimasti visibilmente incantati ed entusiasti.

L’affluenza cresce di anno in anno e ieri a Termoli c’erano gruppi di centauri provenienti da Napoli, Salerno, Bari, dalle Marche.

Intorno alle 700 unità, un risultato notevolissimo, con diverse decine di moto parcheggiate anche in piazza Sant’Antonio.

«Siamo stupefatti dall'affluenza che ogni anno cresce sempre di più e ogni anno cerchiamo di riuscire a gestire il tutto nel migliore dei modi – ci dicono dal motoclub Road Eaters - speriamo che questa tradizione continui e migliore nel tempo e visto che già dall'anno scorso molti rider pernottano e usufruiscono dei servizi della città speriamo di far crescere questa nuovo tipo di turismo e riuscire a promuovere la nostra bellissima città magari anche con l'aiuto delle attività ricettive e di ristorazione».