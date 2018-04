Lions Day: alla scoperta di service e attività solidale assieme alla Misericordia

TERMOLI. Domenica 8 aprile i soci del Lions Club Termoli Tifernus, con la collaborazione della Misericordia di Termoli, hanno festeggiato il Lions Day in piazza Monumento dalle ore 9,30 alle 13,00 e dalle ore 16,30 alle 20,00. Per l'occasione è stato allestito un gazebo per dare informazioni e spiegazioni dei compiti e funzioni di chi ne fa parte ma soprattutto di cosa fanno, il tutto in una giornata celebrativa insieme alla gente comune.

Il service rappresenta un appuntamento molto importante per i soci del club termolese che cercheranno di infrangere quel velo sottile di riservatezza che non appartiene al club, inoltre la presenza del personale della Misericordia oltre a dare dimostrazioni dell'uso delle attrezzature e mezzi di soccorso, ha fornito nozioni di pronto soccorso con la possibilità di misurare la pressione arteriosa, il tutto allietato da artisti per intrattenere i bambini.