Lo "chef narrante" Emilio Pompeo all'Istituto "Majorana" di Termoli

TERMOLI. Emilio Pompeo, grande chef che cucina narrando e recitando in prosa e versi, tanto da farsi chiamare lo “Chef Poeta”, da ieri fino al 13 aprile sarà all'Istituto tecnico industriale "E .Majorana" di Termoli nell'ambito dell'Alternanza Scuola - Lavoro per un corso teorico e pratico dal titolo "La chimica negli alimenti".

Al corso, con la presenza dei docenti La Serra e Tosto, hanno partecipato le classi 3 ACH, 4 ACH e 5 ACH che hanno tenuto le diverse attività nel laboratorio audiovisivo. Il simpaticissimo chef narrante ha iniziato il suo corso ieri pomeriggio dalle 14,30 fino alle 17,00 ed ha parlato dell' Autopologia del cibo, l’Evoluzione del gusto e i Tabù alimentari.

Oggi, invece, sarà nella scuola dalle 8,30 alle 13,00 e parlerà di Chimica del gusto e Reazioni e Alchimia dei sensi. Sarà poi ancora presso l’Istituto giovedì 12 aprile dalle 8,30 alle 13,00 per parlare di Comunicazione efficace e le Maschere della voce, ed infine l’ultimo giorno, venerdì 13, sarà con i ragazzi tutta la giornata sia la mattina che nel pomeriggio:

dalle 8.30 alle 13 si farà teoria parlando del coinvolgimento diretto e della preparazione di un piatto, e nella fase pomeridiana ci sarà l'assaggio finale di un piatto.

Ma oltre allo chef Pompeo, ci sarà nel corso delle cinque giornate anche l’intervento del luogotenente dei Nas C.S.Mario Di Vito che porterà un utile contributo sulla sicurezza Alimentare e nella mattinata di mercoledì vi saranno due interessanti partecipazioni del dottore della ASREM Franco Cariglia e del professore della scuola del Gusto, Sebastiano Di Maria e nel pomeriggio il contributo ARSAP del dottor Maurizio Corbo.

Come poi ci ha detto il professor La Serra, sempre nell'ambito alternanza Scuola - Lavoro, i ragazzi hanno avuto la possibilità di essere presenti in alcune aziende chimiche del nostro nucleo industriale per osservare da vicino il processo chimico di alcune lavorazioni, nello specifico della materia stessa che studiano, presente in diversi ambiti come si è visto anche in quello culinario, e spiegato per noi nella video intervista da Emilio Pompeo che, tra le altre cose, ha partecipato a trasmissioni tv nazionali, preparato qualche settimana fa la colazione a Papa Francesco a Pietralcina, il paese di San Pio, che è anche il suo paese natale, e ha recitato appunto da chef narrante in commedie teatrali al fianco di famosi attori in diversi teatri italiani.

Mentre cucina e serve i piatti alle persone, Emilio narra recitando in prosa o versi e uno stralcio di questo ce lo ha dato anche nella nostra video intervista e vi assicuriamo che è davvero molto simpatico.