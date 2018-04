MONTENERO DI BISACCIA. Un cinghiale che corre all'impazzata nel parcheggio del centro commerciale CostaVerde a Montenero di Bisaccia. E' un video giunto in redazione, segnalato da alcuni lettori, in cui si vede l'ungulato che fugge forse perché spaventato da una macchina in movimento. Nella ripresa non si vedono persone in circolazione nel parcheggio, ma è facile dedurre che altrimenti non sarebbe stato un incontro felice.

Il video sta facendo il giro della rete e rappresenta una delle infinite testimonianza dell'alta presenza di cinghiali nella nostra zona. Un problema che sta andando alla deriva e per il quale non sono ancora stati presi provvedimenti radicali.