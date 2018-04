TERMOLI. L'altra sera è arrivato in redazione un video di un ragazzo termolese, Vittorio Blardi, la cui grande passione è il windsurf. Il Circolo della Vela Cariello, prima che il giovane partisse per Roma per gli studi universitari, era la sua seconda casa. Vittorio, che ha anche il patentino da istruttore, ci ha detto: "Io studio a Roma da 6 anni e sono istruttore solo per passione altrimenti mio padre mi "crocca". Vi scrivo in quanto la nostra Termoli, città del vento, è stata molto gradita dai miei allievi e dai loro genitori durante l'estate scorsa e sto cercando di organizzare nuovamente una visita in questo senso. Il video che vi ho mandato è importante: vi è un ragazzino di 10 anni innamorato del mare e meravigliato dalla bellezza di Termoli. Io vivo a Roma da 6 anni e da 3 sono istruttore presso il Tognazzi Marine Village di Torvaianica, miglior circolo vela Lazio 2017.

Come dicevo, l'estate scorsa ho portato la mia squadra windsurf che alleno a Torvaianica (Roma) a Termoli prima di partire per il Campionato Italiano, per allenarci al Circolo Vela dove sono cresciuto e per far conoscere il mio mare ai miei allievi. Oggi mi arriva questo video da uno di loro, fatto per una tesina scolastica. Il ragazzino, di nome Sacha, frequenta la prima media e voglio portarlo all’attenzione della vostra testata giornalistica, che seguo tantissimo, perché io stesso sono rimasto piacevolmente colpito dal fatto che un ragazzino abbia scelto di fare una tesina scolastica sulla nostra città, del fatto che lui assieme ai suoi genitori, ma come anche gli altri ragazzi arrivati con me, hanno reputato Termoli bella e affascinante.

Tutto questo è iniziato come una sorta di gioco solo per continuare a coltivare la passione per il mare e ora invece mi ritrovo insieme ad una collega ad allenare un validissimo team di 20 piccoli windsurfisti: avevo il desiderio di portarli a conoscere casa mia e tanto ho fatto che alla fine ci sono riuscito e ho organizzato una settimana di allenamenti prima di partire per il Campionato italiano, ospiti del Circolo Vela Termoli.



Sono iscritto al quinto anno di odontoiatria alla Sapienza e quando posso, durante le maestralate, cerco sempre di tornare a Rio Vivo."

Il messaggio che va lanciato con questa testimonianza del termolese Vittorio è che una città di mare, nella fattispecie Termoli, sotto il profilo marino, deve essere sfruttata al meglio se poi, come dicono in tantissimi, quando ci sono le famose maestralate, la nostra città è anche invasa di amanti del surf da ogni parte d'Italia perché reputano l'angolo di Rio Vivo la California d'Italia.

Sarebbe bello che proliferassero scuole d'insegnamento che possono permettere ai giovani come Sacha, ma anche lo stesso Vittorio, di insegnare e quindi imparare a navigare e rispettare il mare e magari permettere a Termoli di far nascere grandi campioni senza farli andare altrove.

Ringraziamo Vittorio per averci illuminati e Sacha che avremmo il piacere di conoscere se con il suo maestro dovesse tornare a Termoli. Sarà un ospite speciale e di riguardo.