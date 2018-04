Il nostro network si arricchisce di una nuova testata: nasce Iserniaweb

Dare voce a Isernia e ai suoi cittadini. Questa la mission del nostro progetto

Cari amici, a circa un mese di distanza dall’apertura di Campobassoweb.it, nasce Iserniaweb.it, la terza testata giornalistica molisana di un network che comprende anche Termolionline.it e, in Abruzzo, Vastoweb.it.

In un panorama editoriale regionale piuttosto nutrito e variegato, abbiamo voluto intraprendere questa iniziativa per dare ai residenti della città di Isernia e a quelli dei centri più importanti del suo hinterland e della Provincia, un nuovo strumento attraverso il quale potersi informare e conoscere i fatti e le persone che animano queste comunità.

Come avrete notato, la caratteristica fondamentale della nostra testata - così come per le altre del network - risiede proprio nel suo nome, che si lega intenzionalmente a quello della città di Isernia. Ciò che avremo a cuore, infatti, è la volontà di dare voce a questa città, ai suoi cittadini e alle realtà che abitano e animano il territorio: insomma, non intendiamo offrire un semplice quotidiano online per gli isernini, ma un prodotto costruito e alimentato dagli isernini, ai quali daremo spazio ogni volta che ce lo chiederanno e ogni volta che ci verrà segnalata una storia degna di essere raccontata, che sia essa di

una persona, di un'associazione, di un'impresa o di qualunque altra espressione

sociale per la quale varrà la pena soffermarsi a riflettere. Sarà questo il nostro

tratto distintivo, la nostra insegna: un faro sempre acceso sulle intime pieghe della

realtà locale.

Iniziamo il nostro lavoro con tanta umiltà e a piccoli passi, ma con la consapevolezza di poter crescere e divenire presto parte integrante del tessuto sociale di questa città e, auspichiamo, un punto di riferimento per la sua gente.

Una convinzione, la nostra, che si basa sulla grande voglia di fare e sull'esperienza ormai più che decennale maturata nel campo dell'editoria regionale;

Un network informativo regionale, quindi, che sarà al servizio dei cittadini e che speriamo possa contribuire in qualche modo, questa è l'ambizione, alla crescita del territorio e della sua gente.

Vi aspettiamo, ogni giorno, su Iserniaweb.it.

Il Direttore

Nicola Montuori