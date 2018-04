TERMOLI. Ieri pomeriggio, presso il Ristorante degli Oleandri a Termoli, si è tenuto non un concorso con vincitori e vinti, ma un più elegante saggio di fine percorso di un gruppo di persone di varie estrazioni sociali, che hanno deciso per passione, per curiosità, ma anche per avanzamento professionale, di frequentare un corso di cucina di base tipica regionale, organizzato dalla sempre più visibile nel panorama culinario Associazione Molise Gourmet.

Inglobato in questo, contemporaneamente si è tenuto un corso per aspiranti camerieri 2018. A partecipare, una ventina di appassionati di cucina, tra ingegneri, dottori, semplici madri di famiglia, una ragazza nigeriana e un'altra della Costa D'Avorio, un ragazzo disabile che ha stupito tutti per le tante attività che ha deciso di abbracciare nella vita.

Noi che eravamo lì assieme ad altri preposti all'assaggio e a porgere domande sui lavori che si alternavano al nostro avallo, all'unanimità abbiamo riconosciuto l'ottimo lavoro che hanno fatto gli amici professionisti dell'Associazione Molise Gourmet nel mettere gli aspiranti chef nella condizione di avere una preparazione all'arte culinaria davvero di alto profilo.

Gli attestati da loro ricevuti, a tutti gli effetti, sono documenti importanti riconosciuti che possono aprire loro ufficialmente delle porte interessanti per il futuro nel campo specifico culinario; non è certo un semplice attestato da mettere in una cornice e appendere alla parete di casa, tutt'altro: è sicuramente un punto di partenza, non un punto di arrivo.

Michele Ciarlariello che nell'Associazione ricopre il ruolo di segretario e che ha coordinato i corsi con la collaborazione del vice presidente Michele Pilla e del consigliere Giovanni Valente, si è detto soddisfatto del lavoro svolto con la promessa di organizzare presto altre iniziative legate al mondo della formazione gastronomica.

Ha detto inoltre: "Si è concluso il nostro corso di cucina di base e di apprendista cameriere. L'ultima giornata prevedeva un saggio finale durante il quale i nostri nuovi soci si sono cimentati nella preparazione dei piatti appresi e nella presentazione degli stessi ad una commissione di esperti per la degustazione, posto domande e soprattutto potuto apprezzare la bontà del lavoro svolto dall'Associazione.

Il presidente Francesco Augusto Granchelli e tutti i membri del direttivo ringraziano per la preziosa collaborazione tutti i membri della commissione che hanno preso parte alla riuscita di questa bellissima esperienza: Michele Trombetta (termolionline.it), Elena Berchicci (primonumero.it), Silvano Guidotti (Molise Gourmet), Walter Russo (delegato ASI nazionale), Fernando Lafratta (Birrofficina Termoli), Elena Ciarlariello (costa vacanze hotels), Matteo Miucci (Federico II Termoli), Daniele Bonifazi e Nicola Occhionero (Italia Scuole snc), Andrey Daniel Patrascu (hotel Centrale Miramare). Una grandissima soddisfazione e continuate a seguirci per restare sempre aggiornati sulle nostre attività".

Commozione espressa da tutti i partecipanti che in questo mese, oltre ad aver appreso le tecniche di base di cucina e sala, hanno avuto modo di stringere nuove amicizie creando un gruppo molto affiatato.