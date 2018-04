Piscine del parco comunale, in Comune i primi atti concreti

TERMOLI. Altro che tunnel, uno dei progetti che più solleticano l’opinione pubblica è l’attesa, da quasi 40 anni, della ristrutturazione delle piscine al parco comunale. Con deliberazione n. 225 del agosto scorso, la Giunta Comunale ha approvato in linea programmatica, il progetto di fattibilità dei “Lavori di ristrutturazione delle piscine all’interno del parco comunale”, redatto dai tecnici del settore Lavori Pubblici- Manutenzioni, per un importo complessivo di euro 937.615, finalizzato esclusivamente alla candidatura del progetto per la concessione di finanziamenti regionali di cui al Patto per lo Sviluppo della Regione Molise, che ha comunicato l'ammissione al finanziamento per l'importo complessivo di euro 937.615, il cui piano finanziario risulta costituito per 600.000 euro a proprio carico e 337.615 euro a carico del bilancio comunale.

Ora si passa alla fase operativa a Palazzo di Città e il dirigente ai Lavori pubblici Gianfranco Bove ha nominato come Rup l’architetto Luigi Massimo Serrelli in possesso dei requisiti di legge e per l'assistenza al Rup il geometra Antonio Zanapa.