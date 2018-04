Tartufo, sarà un'annata buona? Sì, anzi no. I raccoglitori si dividono

Isernia - Sarà una buona annata quella del tartufo molisano? Sì. Anzi no. I raccoglitori si dividono. Le abbondanti piogge, cadute sul territorio nei mesi invernali, dovrebbero - secondo qualcuno - garantire un buon raccolto, di discreta qualità e quindi prezzi "abbordabili". "No" replica qualcun altro, "quest'anno il Molise pagherà ancora lo scotto dei lunghi mesi di siccità del 2017. Per ripristinare un ciclo corretto di crescita dei tartufi occorrono cicli di 3-4 anni".

"Io credo che sarà una buona annata, di roba ce ne sarà e i prezzi saranno abbastanza bassi" ci dice un raccoglitore. "Il problema che riscontriamo - aggiunge - è piuttosto il mancato controllo sulle attività illecite in fase di cavatura. Mi riferisco a quelli che ad esempio rovinano i terreni e lo fanno nel periodo in cui non è consentito, tirando fuori un prodotto ancora acerbo, impedendogli di maturare". Dito puntato sui bracconieri, insomma, ma anche sui cinghiali. "Quando passa un branco di cinghiali sfonda tutto".

Di diverso avviso un altro raccoglitore. "I cinghiali ci sono, ma ci sono sempre stati, sono fatti interni alla natura. Piuttosto il problema è stata la siccità del 2017, "troppi mesi a secco hanno fatto molto male alle piante micorizzate. Ora servono 3, 4 anni per tornare a livelli normali di produzione". Quindi quest'anno non sarà una buona annata? "No, e già si intuiva dall'ultima raccolta di bianco pregiato, ce n'è stato pochissimo. Un altro indizio è che anche il nero invernale è stato praticamente assente". Altri segnali di un'annata "povera" sono che "già adesso le grosse ditte stanno acquistando tartufo congelato, evidentemente perché sanno già che non ce ne sarà di fresco. E poi in Campania, dove qualcuno già lo raccoglie, il prezzo è il doppio di quello venduto nello stesso periodo dell'anno scorso. Qualcosa significherà...".