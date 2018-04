Alla ricerca di Gru, Garzette e Fratini

PETACCIATO. Uno degli spettacoli naturali più emozionanti è certamente la migrazione delle Gru.

Alcune Gru cenerine (Grus grus), hanno accolto la quarta elementare di Palata in visita nei Luoghi del Life Maestrale. Insieme a loro un paio di Garzette, alcune Pantane e diversi Combattenti.Le Gru, grandi ed eleganti veleggiatori, stanno sorvolando il Molise ed alcune di loro, tre in particolare, si sono fermate e rifocillate nei luoghi del Life Maestrale. Questi migratori, suscitano da sempre grande meraviglia nei pochi fortunati osservatori.

Quella di ieri è stata una giornata entusiasmante per i giovani allievi che, insieme ai volontari di Ambiente Basso Molise, hanno trovato un nido di Fratino con tre uova.E’ il primo nido segnalato in Molise nel 2018. Il Fratino è il simbolo dello stretto legame tra le abitudini dell’uomo e i delicati equilibri della biodiversità. Se una spiaggia è in cattivo stato di conservazione, inquinata e degradata, oppure livellata dalle ruspe (come spesso avviene in Molise) che cancellano le dune e la vegetazione spontanea, difficilmente sarà visitata da questo splendido piccolo trampoliere.Al contrario, la presenza di un nido di Fratino è sempre un ottimo segnale dello stato di salute di un ambiente marino e di una spiaggia correttamente tutelata e conservata. Sempre più scuole chiedono la prenotazione per visitare i luoghi del Life Maestrale.