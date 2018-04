Il Molise esiste...parola di Zoro

CAMPOBASSO. Diego Bianchi, in arte Zoro, dedica un servizio al Molise nel corso della sua trasmissione “Propaganda Live” in onda il venerdì su La7. Il conduttore introduce il servizio intitolato “Molisarie” col suo immancabile tono ironico.

“Andiamo in un posto di cui nessuno parla mai, di solito si dice che non c’è, che non esiste ma all’improvviso prende corpo sulla mappa e sulla cartina geografica. Ci riferiamo al Molise dove il 22 aprile si vota. In questo momento di stallo, la regione diventa fulcro, laboratorio di una situazione bizzarra. Tutti i leader stanno andando in Molise, qualcuno sbaglia, s’è ritrovato nelle Marche, qualcuno in Puglia chiedendosi quale sia l’autostrada giusta. Poi, questi leader arrivano in Molise e che fanno? Mediamente mangiano. Silvio Berlusconi il brodetto a Termoli, Luigi Di Maio il caciocavallo ad Agnone. Noi siamo andati in Molise”.

A bordo dell’auto Bianchi si rivolge al navigatore chiedendo del Molise ma la voce risponde: mi spiace non capisco.

“E’ ufficiale – dice il conduttore - il Molise non esiste”.

Ad un tratto, sull’autostrada appare il segnale stradale che segna il confine.

“Ecco il cartello che comunica il passo da una regione all’altra, è complicato da vedere, è nascosto tra le fratte, ecco perchè in tanti dicono che il Molise non esiste perchè non si accorgono neanche di stare in Molise. E invece c’è”.

Per sondare il terreno e sentire il clima politico il conduttore di “Propaganda Live” ha affrontato un “faticoso” tour enogastronomico tra Termoli, Guglionesi, Civita di Bojano, Macchiagodena e Vastogirardi. Un viaggio alla scoperta del Molise e delle sue tante risorse.