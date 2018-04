Manifesti selvaggi? Tranquilli, il Milleproroghe cancella le sanzioni

LARINO. Ad ogni campagna elettorale corrisponde una polemica sui manifesti politici affissi al di fuori degli spazi assegnati. C’è chi ne fa una sorta di fine del mondo, manco che – nel frattempo – non fossero intervenute modalità di propaganda (tramite ‘Face book’ o altri ‘social’), sicuramente più efficaci e meno costose della propaganda commissionata ai Comuni. Dopo di che, puntualmente ad ogni elezione, vengono fuori le norme di decreti “Mille proroghe” che anticipano la resezione delle sanzioni sinché, puntuale come la morte, non viene elaborato un condono che rende vani i lavori di verbalizzazione eventualmente apprestati dai ‘berretti bianchi’dei Comuni a carico dei candidati. Ma non basta, perché sarebbe il caso di chiedersi cosa faranno i titolari degli Uffici competenti, visto che – com’è da presumere - dovranno ordinare (ed ingiungere), ai rispettivi futuri sindaci, assessori e consiglieri di versare quanto dovuto per tutti i manifesti affissi ‘contra legem’ sugli spazi altrui o addirittura in luoghi vietati.

Pensate a quanto dovrebbero pagare i vari candidati-Presidenti i cui “faccioni”, in primo piano, debordano per ogni dove anche nel corso dell’ultimo agone politico collocati soprattutto al di fuori degli spazi. Il fatto è che, mentre il vostro cronista è in grado di riferire, minutamente, cosa sia potuto accadere altrove (navigando un po’ nella rete), al contrario gli riesce difficile sapere qualcosa che concerna i dati relativi agli affissi abusivamente effettuati sul territorio molisano. Sembrerebbe quasi che tutto sia passato in regime di regolarità e che non sia stato redatto alcun verbale agli aspiranti consiglieri regionali, provinciali e comunali. Ma chissà se sia così solo perché si ritenga di non dovere affondare il dito nella piaga, sottacendo le effettive proporzioni del fenomeno di malcostume locale solo per compiacere la futura Autorità regionale e comunale.



Di città come Milano, invece, si sa tutto. Secondo i ‘mass-media’, il Sindaco Giuliano Pisapia, a suo tempo, doveva al ‘suo’ Comune 417.768 euro per le affissioni abusive effettuate quand’era candidato. Dalle ricerche attivate dalla Redazione cittadina di “Repubblica”, l’introito complessivo per questa voce nel capoluogo risultò ammontare a 6.156.394 euro. Una cifra che, se effettivamente incassata, avrebbe fatto saltare di gioia l’Assessore al bilancio. A suo tempo le forti somme milanesi fecero cadere nella più nera disperazione i dirigenti amministrativi dei partiti meneghini, dimostrando a piene mani che - pure nella Capitale morale d’Italia - gli attacchini si erano rivelati “selvaggi” esattamente quanto quelli della Terrònia, dedicandosi fortemente all’attività affidata loro soprattutto nell’occasione delle “amministrative”, notoriamente più combattute. Ma, evidentemente, al Nord si è impegnata a fondo pure la Polizia locale; al contrario che nel Molise dove è veramente difficoltoso raccogliere dati precisi sulle gesta dei “Berretti bianchi” locali. Cosicché si conosce ben poco di dati che – razionalmente - dovrebbe essere tenuti sott’occhio nella 20.a e molto di cifre viste col cannocchiale per verbali prodotti altrove.

Ad ogni buon conto, occorre avere coscienza che - fra sanzionare ed incassare - si frapporranno centinaia di ricorsi. Perciò i tempi si prospettano lunghi. Per fortuna, soltanto dopo la Legge “Finanziaria” del 2007, è venuta meno la pretesa delle Prefetture secondo cui l’accertamento di violazione, per essere efficace, avrebbe dovuto essere effettuato soltanto a carico del materiale affissore sugli spazi altrui o al di fuori dei luoghi consentiti. Attualmente viene considerato responsabile della violazione, oltre all’esecutore materiale dell’affissione abusiva, pure il committente. Cosicché, a partire dal 1° di gennaio dell’anno 2007, oltre al pagamento della sanzione per ogni singola affissione, il responsabile è tenuto a pagare pure le spese per la pulizia delle cantonate imbrattate con i manifesti non autorizzati.

Claudio de Luca