TERMOLI. Nei due giorni dedicati al Telefono Azzurro, il Vespa Club Thermularum, anche col sostegno del Rotary club ha raccolto fondi per l’associazione che da trent’anni si dedica ai bambini. Nel corso del fine settimana scorso, sabato 14 e domenica 15 aprile, i soci del club termolese hanno raccolto 550 euro grazie alla generosità dei cittadini che hanno dato il proprio contributo acquistando le piante e i fiori venduti nello stand allestito in piazza monumento, dove erano anche in esposizione le vespe dai colori più intensi. «Grazie a tutti i soci che hanno collaborato e grazie a tutti i concittadini per l’aiuto – commenta il presidente del Vespa Club Thermolarum Jerry Carotenuto - ancora una volta un grande aiuto da parte di tutti».