Madonna delle Grazie, la statua torna al centro del parchetto

TERMOLI. Era stata temporaneamente accantonata per fare spazio all'allestimento del Presepe Vivente che ha tenuto banco per due mesi. Da qualche giorno, finalmente, è tornata al suo posto, anzi in un posto migliore, al centro del parchetto del Santuario della Madonna delle Grazie.

Stiamo parlando della statua della Madonnina, per cui i fedeli del quartiere si sono battuti affinché tornasse con la sua presenza a rassicurare i devoti.