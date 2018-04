Un sogno che si avvera: a Torino il piccolo Alessio sfila con i suoi calciatori preferiti!

TERMOLI. Un bimbo di Termoli, Alessio Mastrogiorgio, di 8 anni, grazie al papà Lucio che lavora nella Sevel a Val di Sangro, è stato scelto nella giornata di ieri, domenica 15 aprile, per essere uno dei circa 22 bambini che la domenica su ogni stadio italiano, dove si disputa una gara del massimo campionato di calcio, scende in campo presi per mano dai 22 uomini che di lì a poco si incontreranno per conquistare i tre punti.

Ebbene, ieri all'Allianz Stadium, Alessio è stato preso per mano dal portiere della Sampdoria Viviano. Il piccolo, super tifoso della Juventus, ha così potuto vedere i suoi idoli e ha coronato un sogno che ogni bambino tifoso di calcio ha. La sua Juve ha anche vinto, meglio di così...