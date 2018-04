Pergolati difficili: cosa ne dice il Consiglio di Stato

LARINO. Il pergolato rientra, o meno, nel regime dell’edilizia libera?Sono incerti persino i Comuni che, solitamente, richiedono una comunicazione per la tutela del territorio o addirittura il permesso di costruire. E siamo già fortunati quando si siano dati dei regolamenti. Per le aree sottoposte a vincoli, si aggiungono ulteriori limitazioni. Ora il Consiglio di Stato (sentenza n. 306/2017), ha fatto chiarezza, definendolo una struttura aperta, almeno su 3 lati e superiormente, realizzata per adornare o creare ombra in giardini o terrazze. E’ costituito da file di montanti verticali e da elementi orizzontali posti a una altezza tale da consentire il trànsito alle persone. Normalmente non necessita di titoli abilitativi; ma, se fosse coperto anche per una sola porzione (con una struttura non facilmente smontabile), sarebbe assoggettato alle regole dettate per le tettoie. Se non sono ancorati al suolo, bensì al muro, a protezione di una superficie inferiore a 12 mq. non comportano impatti volumetrici ed aumento del carico urbanistico, trattandosi di un manufatto irrilevante, come tale non qualificabile ‘nuova costruzione’ e, quindi, non necessitante del permesso di costruire. Una tettoia realizzata a copertura di un terrazzo, anche se molto grande, non ha bisogno di un permesso per costruire; pertanto non deve essere demolita seppure l’intervento fosse stato realizzato senza titolo edilizio. Se, invece, determinasse l'aumento dell'ingombro dei volumi, è necessario l’assenso. In alcuni casi però l'opera è sanabile e non va demolita.

Secondo gli esperti, il pergolato costruito per dare un po' d'ombra al giardino nelle giornate estive è ben diverso dalla struttura in legno e ferro realizzata per mettere l'auto al coperto. Nel secondo caso si tratta di aumento dei volumi per cui è necessario un titolo edilizio. L'aumento di superficie utile si può escludere quando la struttura sostiene piante rampicanti o teli in modo da dare sollievo dal sole, ma solo quando l'uso è del tutto momentaneo e le dimensioni sono modeste (sentenza n. 612/2016, Tar Emilia-Romagna). La tettoia realizzata dal proprietario di casa senza permesso di costruire deve essere abbattuta anche se i pannelli laterali sono amovibili. Infatti la tettoia comporta l'incremento dei volumi e la necessità del titolo edilizio. L'opera non può essere considerata come pertinenza in senso urbanistico in modo da evitare la demolizione: la nozione di pertinenza urbanistica è più restrittiva di quella applicabile in campo civilistico poiché esclude le opere accessorie che sono utilizzabili autonomamente (sentenza n. 1051/2016, Tar Campania). Il pergolato di 40 mq, sorretto da pali in legno e pareti laterali in muratura, non può essere definito tale. La Scia non basta poiché la tettoia comporta l'incremento di volume, come per il caso della veranda. Per evitare il permesso di costruire è necessario dimostrare che l'opera risponde ad una precisa esigenza dell'immobile principale, e questo requisito non ricorre quando l'opera occupa aree e volumi diversi. La tettoia e la pensilina di dimensioni non trascurabili, realizzate senza permesso, vanno abbattute, costituendo pertinenza del bene principale, alterando comunque l'assetto del territorio. Anche il ricorso del Comune contro la pensilina della pompa di benzina viene accolto perché la nozione civilistica di pertinenza non corrisponde a quella edilizia. Quella dell'abitazione, in area vincolata, non può essere vietata per il superamento del limite indicato in una circolare che deroghi dalla legge. I valori vanno valutati caso per caso. Le tettoie aperte su tre lati e addossate a un edificio principale sono pertinenze cui accedono se hanno dimensioni e caratteristiche costruttive non particolarmente appariscenti. La giurisprudenza ha sancito che la pensilina è assimilabile alla tettoia perché entrambe hanno le stesse finalità di arredo, riparo e di protezione dagli agenti atmosferici: l'opera edilizia può dunque ritenersi sanabile anche di fronte a un modesto scostamento dal limite massimo per l'incremento di superficie utile.

Claudio de Luca