TERMOLI. Domenica scorsa a ora di pranzo, in un noto ristorante di Campomarino, si è tenuto un simpatico e nostalgico incontro di un cospicuo numero di Carabinieri di cui la maggior parte è in pensione oggi, che in passato aveva prestato servizio presso la compagnia di Termoli. Quasi un centinaio di ex commilitoni insieme alle loro mogli provenienti dalla Puglia, anche fin dalla provincia di Lecce.

Tutto questo è stato permesso grazie all'interessamento del Comandante della stazione di Campomarino, quello di alcuni colleghi in congedo.

Un bel momento per ricordare i tempi in cui a Termoli hanno lavorato assieme per assicurare la protezione alla città e ai suoi cittadini. Non sono mancati momenti di ilarità, gioia e qualche lacrima di commozione.

Presenti anche i Carabinieri che hanno lavorato a Termoli, ma che oggi sono in servizio in altre sedi. Una bella iniziativa che i partecipanti hanno promesso di ripetere in futuro, questa volta in terra pugliese a metà strada per tutti i partecipanti.