«È un piacere lavorare per i bambini»

GUGLIONESI. «È un piacere lavorare con e per i bambini, perché ti spingono alla semplicità e alla naturalezza - sono queste le parole di Nino D'Alessandro, presidente dell'associazione ‘l'@ltra Guglionesi’ - un bambino non lo puoi costringere a stare seduto in un certo modo o a fare cose innaturali perché non durerebbe cinque minuti. È per questo che hanno il sacrosanto diritto di giocare e divertirsi, proprio come hanno fatto sabato e domenica, in piazza a Castellara».

Hanno colto l'occasione di scendere in piazza con l'appuntamento annuale del Telefono Azzurro, contro gli abusi sui minori. Tutte le ortensie sono state vendute e il ricavato subito è stato rimandato al Telefono Azzurro.

Ma i veri protagonisti sono stati i bambini di Guglionesi che, nelle due giornate, si sono divertiti, hanno giocato a calcio e a basket, facendo vedere come lo sport unisca tutti. Un bambino felice deve esser libero di esser sé stesso, un bambino felice deve avere una famiglia alle spalle che lo sostenga e lo protegga.

«La causa del Telefono Azzurro, noi la sposiamo pienamente- commenta D'Alessandro- un bambino, un giovane, un ragazzo, non dovrebbe mai e poi mai subire violenze. Di nessun genere! Anche a livello psicologico si possono creare danni che nel futuro porterebbero a problemi di vario genere. Non è possibile tollerare abusi, soprusi e violenze! Noi non ci stiamo e vogliamo esser d'aiuto per queste cause».

‘Un bambino può insegnare sempre tre cose ad un adulto:

1. A essere contento senza motivo.

2. A essere sempre occupato con qualche cosa.

3. A pretendere con ogni sua forza quello che desidera.Paulo Coelho’.