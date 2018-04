VERONA. Da quattro giorni, cioè dal 19 al 22 aprile, è in corso a Verona XXIV Raduno dell'Associazione Nazionale Carabinieri. Un evento straordinario che ha previsto: tre giornate di mostre con mezzi storici, una serata in Arena con il concerto della prestigiosa Banda dell’Arma dei Carabinieri e gran finale di domenica 22 aprile con la sfilata in Corso Porta Nuova e piazza Bra dei Carabinieri in congedo di tutte le regioni d’Italia ed anche quelli delle Sezioni ANC estere.

Quest'oggi alla manifestazione hanno preso parte anche le sezioni di San Salvo-Termoli- Vasto- Atessa ed Ortona.