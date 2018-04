TERMOLI. Già in passato ci occupammo dell'ascensore che dal sottopassaggio ferroviario dovrebbe evitare ai tanti passanti con le valigie una fatica supplementare nel salire a livello della strada appena scesi dal treno. All'epoca grazie alla segnalazione di un lettore facemmo l'articolo e dopo un po' venne messo a posto dal guasto.

Oggi stessa storia solo che, come ci ha segnalato un lettore che ha seri problemi sanitari e fisici da sopportare ed è costretto a fare abitualmente il sottopasso, prima con l'ascensore in funzione non esistevano problemi, ma ora: "Sono più di due mesi che l’ascensore è fuori servizio e non utilizzabile con tutte le conseguenze del caso, ma non solo per me ma anche per i passeggeri che così sono costretti a farsi tre rampe di scale con i vari bagagli dietro. E’ una vergogna che tutto passi inosservato: anche la città con potenziali nuovi turisti non ci fa una bella figura a livello d'immagine se la stazione è il primo luogo che vedono coloro che arrivano in treno".

Ma come diceva il nostro lettore ci sono anche le persone residenti a Termoli che ogni giorno per esigenze personali sono costrette a passare sotto il tunnel, come anziani, persone affette da problematiche fisiche, che una volta percorso il sottopasso trovano nell'ascensore l'ancora di salvezza, quell'ancora che oggi a distanza di due mesi circa, nessuno delle parti preposte vuole “gettare” per cercare di risolvere il problema per il bene di tutti i termolesi e non.