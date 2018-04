TERMOLI. Ricordiamo di essercene occupati anche in passato con scarsi risultati di interventi: ora, su pressione di alcuni nostri lettori, ci riproviamo a segnalare lo stato precario, di degrado e la pericolosità che presenta la scalinata che da via Carlo del Croix scende al porto turistico, la passeggiata e tutto il bacino portuale.

Ve ne renderete conto, se non ci siete ancora passati, dalle immagini che vi proponiamo: è davvero degradante che questo tratto sia ridotto in questo modo e nulla si muove; tra le altre cose, oltre al degrado imperante che già da solo potrebbe bastare, c'è il fatto che una zona del muraglione mostra segni non trascurabili di cedimento.

Già in passato segnalammo la cosa e vennero posti dei tubi di metallo a sostegno della crepa più evidente, ma non passa giorno che qualche scheggia, addirittura qualche mattone, si distacca dal muro.

Non vogliamo assolutamente creare allarmismi, ma auspicheremmo un monitoraggio se non quotidiano almeno frequente senza tralasciare le pulizie dell'area stessa che ricordo sempre frequentatissima soprattutto nella bella stagione ormai alle porte, e come biglietto da visita, in questo momento, è tutto tranne che un belvedere.