Incontri in-formativi sulle relazioni interpersonali per prevenire bullismo e cyberbullismo

TERMOLI. L’associazione "INSIEME SUL SENTIERO", in collaborazione con la SCUOLA PRIMARIA PARITARIA N.M. CAMPOLIETI di Termoli, nelle giornate di lunedì 23 e martedì 24 aprile è stata protagonista di un interessante quanto attuale progetto promosso dal Movimento Sportivo Popolare Italia.

Lunedì 23 aprile i bambini di terza, quarta e quinta elementare e i genitori stessi della Scuola Primaria Paritaria N.M. Campolieti sono stati coinvolti in un interessante dialogo con il referente del Progetto Sebastiano Pellecchia che li ha accompagnati a riflettere sul tema. Martedì 24 aprile è stata la volta degli alunni del Centro di Formazione Professionale Scuola e Lavoro di Termoli, i ragazzi si sono recati presso piazza del Papa dove nel Truck espositivo messo a disposizione dal MSP hanno potuto visionare video, relazionarsi tra di loro e con il moderatore. Gli incontri in-formativi sono stati svolti con un approccio educativo completamente diverso rispetto a quelli tradizionali. I minori stessi e i genitori si sono confrontati fra loro, scambiandosi esperienze e punti di vista, sviluppando e rafforzando così le proprie competenze cognitive e relazionali, valorizzando la funzione educativa del gruppo, facendo dello stesso uno strumento di crescita e di cambiamento.

Il MSP Italia, con il suddetto progetto intende offrire il proprio apporto nella prevenzione a ogni forma di bullismo, compreso quello informatico, mediante un percorso educativo, finalizzato al miglioramento della stima di sé stessi e degli altri, allo sviluppo di un comportamento responsabile, cosciente e consapevole, a favorire i rapporti di socializzazione, promuovendo le dinamiche di gruppo e il senso di appartenenza ad una comunità. L’indagine ISTAT “Il bullismo in Italia: comportamenti offensivi e violenti tra i giovanissimi”, presentato il 15 dicembre 2015, racconta che nel 2014, più del 50% dei minori, tra gli 11 e I 17 anni, ha subito qualche episodio offensivo, non rispettoso e/o violento da parte di altri ragazzi o ragazze. Il 19,8% è vittima assidua di una delle tipiche azioni di bullismo, cioè le subisce più volte al mese; per il 9,1% gli atti di prepotenza si ripetono con cadenza settimanale.

Hanno subito ripetutamente comportamenti offensivi e violenti più i preadolescenti tra gli 11 e I 13 anni (22,5%), che quelli tra I 14 e I 17 anni (17,9%); più le ragazze (20,9%) che i maschi (18,8%). Tra i preadolescenti utilizzatori di cellulari e/o internet, il 5,9% ha denunciato di aver subito ripetutamente azioni vessatorie tramite sms, e-mail, chat o sui social network; le ragazze sono più di frequente vittime di cyberbullismo (7,1% contro il 4,6% dei ragazzi). Le prepotenze più comuni consistono in offese con brutti soprannomi, parolacce o insulti (12,1%), derisioni per l’aspetto fisico e/o modi di parlare (6,3%), diffamazione (5,1%), esclusione per le proprie opinioni (4,7%), aggressioni con spintoni, botte, calci e pugni (3,8%).

L’indagine evidenzia che il fenomeno del bullismo è ampiamento diffuso e tende a manifestarsi in modo allarmante sia per quanto riguarda il bullismo tradizionale che quello informatico. Dai risultati si evince, pertanto, che si tratta di un gravissimo problema sociale, come dimostrato anche dalla frequenza degli episodi di cronaca che spesso hanno fatto registrare tragiche conseguenze. Una problematica che rischia di compromettere la capacità delle giovani generazioni di tenere corretti comportamenti nelle relazioni individuali e collettive.

A fronte di questa realtà, emerge perciò la necessità di offrire una risposta propositiva contro il bullismo, attraverso lo sviluppo di azioni di prevenzione del fenomeno, mediante il miglioramento delle capacità comunicative e di relazione tra pari dei preadolescenti, aiutandoli a sviluppare comportamenti positivi, stimolandoli all’abbandono sia degli atteggiamenti aggressivi che di quelli passivi, e di educazione alla legalità e alla cittadinanza, tramite l’aumento della consapevolezza delle conseguenze di determinati comportamenti.