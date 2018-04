Sbrocca: ‘Termoli al sicuro grazie all'opera dei Carabinieri’

TERMOLI. “La loro attività è costante e tangibile, i loro risultati riempiono quotidianamente le pagine dei giornali locali. Noi tutti non possiamo che fare un forte plauso ai Carabinieri della Compagnia di Termoli che ogni giorno rendono la nostra città più sicura” queste le parole del primo cittadino Angelo Sbrocca a commento dell’ennesimo intervento portato a termine dai Carabinieri di Termoli.

Dall’inizio dell’anno gli uomini dell’Arma hanno effettuato numerosi arresti e denunce per reati contro il patrimonio (rapine, furti, borseggi etc) e la loro opera prosegue senza interruzione in moltissimi ambiti dove urge il ripristino della legalità.

La nostra ammirazione e il nostro plauso vanno in primo luogo al Comandante della Compagnia Maggiore Fabio Ficuciello, al tenente Edgar Pica Comandante del N.O.R.M., al comandante del nucleo Radiomobile Maresciallo Massimo Pacucci e al Comandante della Stazione di Termoli luogotenente Filippo Cantore oltre a tutti i sottoufficiali e carabinieri che compongono la Compagnia di Termoli.